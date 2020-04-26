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Белорусский котел

  • Яська з-пад Шклова
  • 26.04.2020, 12:10
  • 1,147
Белорусский котел
Фото: onliner.by

Силовики готовятся к параду «зомби».

Анализ происходящего в стране показывает что ситуация для власти по всем фронтам стремительно закручивается по пессимистическому сценарию.

Оперируем данностями:

- "главный специалист" пребывает в миру шизоидного бреда

- "придворные кивалы" машут на совещаниях гривами и что-то записывают в блокноты, возможно эти конспекты впоследствии будут интересны историкам и психиатрам

- чиновники на местах отрабатывают номер - "Титаник тонет, оркестр играет"

- госпропаганда раз за разом пробивает очередное дно, главный посыл - без паники, лучше умереть стоя...в очередях за пенсией, парадах,субботниках,цехах (нужное подставить)

- народу предоставлено право на естественный отбор, часть до сих пор пребывает в инфантильном состоянии

- силовики готовятся к параду "зомби" до последнего здорового солдата

Подведем промежуточные итоги. Беларусь стремительно превращается в европейский лепрозорий, благодаря бездействию власти, мировые СМИ изменили подходы в освещении ,- мы перешли из объекта насмешек в стадию "зачумленных".

Это будет иметь далеко идущие последствия, с малопрогнозируемой развязкой. Уже сейчас можно констатировать следующее,- в среднесрочной перспективе Беларусь будет изолированна от всего мира. Счастливые обладатели паспорта с вращающейся "капустой" вынуждены будут оставаться на местах.

На неопределенное время можно забыть на подработки в Европе и России, а также туризм, бизнес и т.д., так как будем потенциальными разносчиками заразы. На фоне этого диктатор собирается запускать Островецкую АЭС, с инновационно деформированным реактором.

В условиях падения мировой экономики и, как следствия , переизбытка на мировых рынках энергоресурсов, в том числе электроэнергии, на ум приходит только одно, - ему нужна "грязная бомба" для шантажа Евросоюза.

Так как падение ВВП Беларуси началось с опережением мирового кризиса на два месяца, из за недополучения нефтяной и калийной маржи, можно прогнозировать ,что в дальнейшем наш обвал выйдет на уровень 15-20% к концу этого года.

Это сопоставимо с падением ВВП Украины в 2014-2015г, из-за войны на Юго-Востоке страны.

Привет всем памяркоуным - "хавайся у бульбу абы не было вайны". В результате к середине текущего года мы получим внутренний котел из остановленной экономики и массовой безработицы, дрова в который будет подкидывать эпидемия.

Но есть и хорошие новости: если мы решим положить конец этому маразму, весь цивилизованный мир будет на нашей стороне. Пока ждем спада эпидемии, бережем себя и близких и морально готовимся к неизбежным переменам.

Яська з-пад Шклова, читатель Charter97.org


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