Под Минск перебросили батальон биологической защиты 15 26.04.2020, 12:21

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Зачем?

Вчера поздно вечером сводный батальон радиационной, химической и биологической защиты провел обработку и дезинфекцию территории и внутренних помещений Минской центральной районной больницы в Боровлянах. Об этом сообщает onliner.by со ссылкой на официальный Telegram-канал Министерства обороны Беларуси.

По просьбе руководства районной больницы в Боровлянах военные продезинфицировали терапевтический корпус, приемное отделение, внутренний двор больницы.