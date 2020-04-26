Под Минск перебросили батальон биологической защиты

Под Минск перебросили батальон биологической защиты15
- 26.04.2020, 12:21
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Зачем?
Вчера поздно вечером сводный батальон радиационной, химической и биологической защиты провел обработку и дезинфекцию территории и внутренних помещений Минской центральной районной больницы в Боровлянах. Об этом сообщает onliner.by со ссылкой на официальный Telegram-канал Министерства обороны Беларуси.
По просьбе руководства районной больницы в Боровлянах военные продезинфицировали терапевтический корпус, приемное отделение, внутренний двор больницы.