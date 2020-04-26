В Израиле рассказали о лаборатории в Ухане, откуда мог вырваться COVID-19 26.04.2020, 12:33

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Фото: EPA

Летучая мышь, панголин или все-таки утечка?

Во всем мире, в том числе в Израиле, снова обсуждают тему искусственного происхождения коронавируса нового типа, ставшего причиной пандемии 2020 года. Большую статью на эту тему опубликовал ведущий израильский сайт Ynet (перевод - vesty.co.il).

Вирусологическая лаборатория в Ухане. Фото: AFP

На окраине Уханя, города в Китае, где в конце 2019 года произошла первая вспышка коронавируса, расположена биологическая лаборатория. Она сейчас находится в центре международных претензий к Китаю.

Теории, считавшиеся сначала конспирологическими, вновь привлекли пристальное внимание общественности. Это произошло после того, как в США официально начали рассматривать версию об утечке опасного вируса из лаборатории в Ухане.

По утверждению китайских ученых, вирус был передан человеку от животных, которыми незаконно торговали на городском рынке. Однако сам факт, что лаборатория находилась в непосредственной близости от эпицентра заражения, вызвал множество вопросов уже на раннем этапе эпидемии.

Лаборатория в Институте вирусологии в Ухане. Фото: EPA

На прошлой неделе были преданы гласности документы, согласно которым американские разведслужбы проверяют связь между происхождением вируса и уханьской лабораторией. Госсекретарь Майк Помпео даже заявил, что США проводят "масштабное расследование", каким образом коронавирус "вышел наружу".

Китай категорически отрицает подозрения и утверждает, что администрация Трампа просто пытается отвлечь внимание от собственных просчетов в борьбе с эпидемией. В США на сегодняшний день зарегистрировано самое большое число выявленных вирусоносителей, а также умерших в результате болезни.

Так что же представляет собой лаборатория, вызывающая бурю эмоций во всем мире?

Институт вирусологии в Ухани. Фото: AFP

Уханьский институт вирусологии (WIV) - главное исследовательское учреждение КНР по сбору и изучению вирусов. Согласно сайту института, в нем собрана самая крупная в Азии коллекция вирусов. Речь идет о более 1500 разных видов.

Институт располагает лабораторией с максимальным уровнем биобезопасности (BSL-4). Здесь можно исследовать наиболее опасные патогены, передающиеся от человека к человеку – такие, как эбола.

Создание лаборатории обошлось Китаю в 300 миллионов юаней (42 миллиона долларов). Ее строительство было завершено в 2015 году, однако научная деятельность там началась лишь в 2018-м.

Институт вирусологии в Ухани. Фото: AFP

В Уханьском институте есть еще одна лаборатория, действующая с 2012 года. В ней можно работать с вирусами меньшей степени риска. Новая лаборатория, запущенная в 2018 году, расположена на берегу озера, на окраине города.

Недавно институт посетили журналисты французского новостного агентства Франс-пресс (AFP). Они не обнаружили признаки какой-либо активности в новой лаборатории. Рядом с институтским комплексом висит плакат, на котором красуется надпись: "Все под контролем, не беспокойтесь, слушайте только официальные сообщения, верьте в науку, не распространяйте слухи".

Лаборатория в Институте вирусологии в Ухане. Фото: EPA

На прошлой неделе государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что на раннем этапе вспышки эпидемии китайские власти и сами проверяли версию утечки из уханьской лаборатории.

Госсекретарь США Майк Помпео. Фото: AFP

"Нам известно, что китайское руководство не разрешило иностранным ученым посетить лабораторию, чтобы получить представление о происходящем. Никто не знает, что там творится сейчас", - сказал Помпео в ходе одного из недавних интервью американским СМИ.

Новый всплеск интереса к лаборатории в Ухане

Информация, вызвавшая новый всплеск интереса к Уханьскому институту вирусологии, была обнародована телеканалом Fox News и газетой Washington Post. Оба американских СМИ процитировали анонимные источники, выражавшие опасение, что коронавирус просочился наружу из лаборатории по ошибке, а не по злому умыслу (как некое биологическое оружие).

В распоряжении редакции Washington Post оказалась переписка американских дипломатов. Она свидетельствует, что сотрудники администрации Трампа давно выражали опасения в связи с недочетами системы биологической защиты лаборатории в Ухане, где ведутся исследования вирусов, напоминающих SARS, передающихся человеку от летучей мыши.

Речь шла о семействе коронавирусов, к которому относится и тот, что вызвал нынешнюю пандемию.

Стоит отметить, что недавно начали всплывать фотографии лаборатории, впервые обнародованные в 2018 году. Тогда их опубликовали официальные китайские СМИ. На фотографиях можно увидеть якобы поврежденную пластмассовую дверцу морозильной камеры.

Канал Fox News сообщил, что, возможно, первый вирусоноситель заразился от летучей мыши, которую исследовали в лаборатории, а затем заразил других жителей Уханя.

Первые больные в начале эпидемии в Ухане. Фото: EPA

Глава Уханьского института вирусологии, профессор Юань Чжимин, отверг подобного рода подозрения. "Нет ни единого шанса на то, что источником распространения коронавируса является наш институт", - подчеркнул он в интеревью официальным китайским СМИ.

Он также отверг утверждения, будто первый вирусоноситель находился в лаборатории. По словам главы Уханьского института вирусологии, не было ни одного случая заражении среди сотрудников учреждения и студентов, занимающихся исследованиями. Юань Чжимин обвинил тех, кто пытается очернить безупречную репутацию возглавляемого им института.

Китай все отрицает

Еще в феврале Уханьский институт вирусологии официально опроверг похожие слухи. Тогда это считалось теорией заговора. Руководство сообщило, что впервые образец вируса институт получил 30 декабря 2019 года, а уже 2 января 2020 года китайские микробиологи сумели расшифровать его геном. Эту информацию они передали 11 января Всемирной организации здравоохранения.

Председатель КНР Си Цзиньпин

На прошлой неделе пресс-секретарь МИД Китая Чжао Лицзянь отверг все подозрения в адрес лаборатории в Ухане. "Проницательному человеку ясно, что цель распространения подобной информации - внесение сумятицы, отвлечение общественного внимания и попытка уйти от ответственности", - заявил Лицзянь. Кстати, именно он озвучил ранее другую конспирологическую теорию, будто за появление коронавируса в Китае несет ответственность американская армия.

Летучая мышь, панголин или все-таки утечка?

Между тем, вне всякой связи с источником распространения коронавируса SARS-CoV-2 , ученые убеждены: он был передан человеку от летучей мыши через посредника. Им, по мнению исследователей, стало другое животное, по-видимому, панголин, находящийся на грани исчезновения и запрещенный к продаже. Китайцы издревле использовали его чешую в лечебных целях.

Панголин. Фото: shutterstock

Опубликованное в январе исследование китайских ученых обнаружило, что первый больной COVID-19 не был связан с уханьским рынком, где ведется незаконная торговля животными. То же касается 13 из 14 первых выявленных вирусоносителей.

Ши Чжэнли, одна из ведущих китайских исследовательниц коронавирусов от летучих мышей, возглавляющая ту самую лабораторию в Ухане, принимала участие в первом исследовании нового вируса. В интервью американскому журналу Scientific American она сообщила, что геном вируса не соответствует ни одному из тех, которые изучались ею в лаборатории.

Филиппа Лентоз, исследовательница проблем биобезопасности Королевского колледжа Лондона, сказала в интервью агентству AFP, что "хоть и не существует доказательств случайной утечки вируса из лаборатории, нет также никаких свидетельств, что источником распространения является уханьский рынок".

"Для меня этот вопрос остается открытым, - подчеркнула она. - Есть некоторые признаки, указывающие на утечку в результате аварии, однако такие подозрения следует тщательно расследовать, прежде чем уверенно заявлять об этом".

ВОЗ выразила сомнения в информации о возможной утечке вируса из уханьской лаборатории, однако не отвергла ее с порога. Сотрудники организации подчеркнули, что все указывает: источником вируса являются животные, и он не имеет лабораторного происхождения.

В то же время ВОЗ не дает внятного ответа на вопрос, каким образом коронавирус был передан человеку.