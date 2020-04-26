Регионы РФ бунтуют против «понаехавших» из Москвы 26.04.2020, 12:50

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Страна вступила в «полосу смуты».

На фоне эпидемии коронавируса в российских регионах усиливаются антимосковские настроения. Это раньше москвичи называли всех, кто прибыл в Белокаменную, «понаехавшими», а теперь сами оказались нежеланными гостями во всех регионах России, пишет на страницах интернет-портала «Конт» блогер Оксана Захарова, сообщает sprotyv.info.

«Именно Москву – как центральную власть, так и самих москвичей чиновники и простые люди в регионах винят в том, что коронавирус разошелся по всей стране», – пишет блогер.

Бегут крысы с корабля

Москвичи не хотят сидеть в Москве, которая стала очагом эпидемии. Кто-то боится заразиться сам; кому-то хочется на природу, ближе к морю или в деревенскую глубинку.

«Многие разъехались из столицы еще в самом начале эпидемии, во время «путинских каникул»; другие – после того, как стало ясно, что до конца апреля в Москве нечего делать», – отмечает Захарова.

Но порыв москвичей не встретил отклика у местных жителей на периферии, люди устали встречать непрошенных гостей и, особо не стесняясь в выражениях, настоятельно советуют им ехать обратно.

«Бегут крысы с корабля и разносят заразу по всей России», «Поставьте забор на въезде в Рязань!» – такими постами пестрят все соцсети. Ходят слухи, что в Тамбовской и Тверской областях дошло даже до прямых угроз», – подчеркивает Захарова.

В Курганской области вспыхнул скандал, когда глава региона написал в соцсети: «Готовность убивать и сжигать на кострах этих людей нас не красит».

«Этим самым он хотел остановить травлю женщины из Москвы, которая оказалась инфицированной. Но у жителей было другое мнение, ведь по факту женщина завезла коронавирус в их область, чем поставила под угрозу жизни жителей региона», – отмечает Захарова.

Глава Забайкальского края заявил, что в подконтрольном ему регионе зафиксировано трое людей с симптомами коронавируса, и все они – приехали из Москвы. Мэр Вологды признал, что все случаи в его городе – привозные.

«Первый человек, который привез инфекцию, был таксистом в столице. Он вернулся в родной город и заразил коронавирусом брата. Второй инфицированный тоже из Москвы, третий – из Петербурга», – подчеркивает Захарова.

На фоне всего этого регионы начинают закрываться от Москвы. Нежеланными гостями на периферии стали как москвичи, которые приехали на отдых, так и земляки, которые учились или работали в столице.

«В Ивановской области под угрозой уголовной ответственности запретили сдавать жилье москвичам», – отмечает Захарова.

Власти Сахалина, Иркутской, Томской и Новосибирской областей, Красноярского края и ряда других регионов закрывают на 2-недельный карантин всех, кто приехал из столицы.

«В Сочи всех москвичей и питерцев сажают под замок на 14 дней, а вот туристов из других регионов – нет. В Республике Башкортостан также введена аналогичная мера», – подчеркивает Захарова.

Главный санитарный врач Свердловской области заявил: «Мы настоятельно рекомендуем тем, кто был в Москве, Московской области и других эпидемиологически неблагополучных регионах, максимально ограничить контакты и внимательно следить за здоровьем».

«Глава региона постановил отправлять всех прибывших на 2-недельный карантин. Подобное решение также принято в Тюменской области», – отмечает Захарова.

Век смуты и раскола

Сытых москвичей и раньше не особо любили на периферии, считая, что те «зажрались», а эпидемия усилила эту неприязнь. И все бы ничего – не любят, так и не любят, но дело в том, что эта неприязнь усиливает центробежные тенденции.

«Регионы остались один на один с проблемой, им спустили с Москвы якобы полномочия, но на самом деле ответственность, и они этому не больно рады», – подчеркивает Захарова.

Все это может привести к тому, что эпидемия даст старт развалу федерации, как когда-то распался СССР. Тем более, что всех политических и экономических предпосылок сейчас более, чем достаточно.

«Но это все в теории, а на практике борьба с эпидемией коронавируса проходит в таких условиях. К сожалению, таких видео по социальным сетям гуляет десятки. Вот, например, палата инфекционного отделения в больнице в Белорецке», – отмечает Захарова.