Лукашенко о пострадавших от Чернобыля районах: На этой земле можно жить 47 26.04.2020, 12:59

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Диктатору мало пострадавших и умерших от коронавируса.

Лукашенко сегодня заявил, что в районах, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, можно и нужно жить. Об этом диктатор сказал сегодня во время общения с жителями Наровлянского района, передает БелТА.

"Сегодня люди понимают и я, что на этой земле можно жить. Самое главное - мы здесь будем жить", - подчеркнул диктатор.

"Пришло время очень активно осваивать этот край", - сказал Лукашенко.

Он напомнил о своем предложении, чтобы в Брагинском, Наровлянском и Хойникском районах подумать о создании многопрофильных объединений - холдингов, включающих сельхознаправление, лесопиление, заготовку, возможно, еще что-то. "Это перспектива. Мы подумаем. И до конца года примем решение", - сказал Лукашенко.