В Бресте противники завода АКБ вышли на необычную акцию: онлайн-трансляция 5 26.04.2020, 13:10

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Более 200 человек приняли участие в марше.

В Бресте противники завода АКБ вышли на центральную площадь. Кроме требований закрыть аккумуляторный завод, сегодняшняя акция была посвящена годовщине Чернобыльской катастрофы и проблеме бездействия властей во время смертельной эпидемии коронавируса, сообщает корреспондент Charter97.org из Бреста.

Участники акции провели на площади необычный перфоманс. Переодетые в костюмы смерти с косой брестчане напомнили белорусам о 3-х проблемах, уничтожающих нашу нацию при Лукашенко: нерешенных последствиях аварии на ЧАЭС, вредных производствах в черте городов и эпидемии коронавируса, пущенной властями на самотек.

В акции приняли участие более 200 человек. После перфоманса на площади протестующие прошли маршем по центру города, который они назвали «Брестским чернобыльским шляхом».

Во время шествия люди скандировали: «Нет заводу АКБ!», «Чиновников - на нары!», «Лукашенко - уходи!».