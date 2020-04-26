закрыть
26 апреля 2020, воскресенье, 16:06
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поделись с друзьями!
Рубрики

В Бресте противники завода АКБ вышли на необычную акцию: онлайн-трансляция

5
  • 26.04.2020, 13:10
  • 5,492
В Бресте противники завода АКБ вышли на необычную акцию: онлайн-трансляция

Более 200 человек приняли участие в марше.

В Бресте противники завода АКБ вышли на центральную площадь. Кроме требований закрыть аккумуляторный завод, сегодняшняя акция была посвящена годовщине Чернобыльской катастрофы и проблеме бездействия властей во время смертельной эпидемии коронавируса, сообщает корреспондент Charter97.org из Бреста.

Участники акции провели на площади необычный перфоманс. Переодетые в костюмы смерти с косой брестчане напомнили белорусам о 3-х проблемах, уничтожающих нашу нацию при Лукашенко: нерешенных последствиях аварии на ЧАЭС, вредных производствах в черте городов и эпидемии коронавируса, пущенной властями на самотек.

В акции приняли участие более 200 человек. После перфоманса на площади протестующие прошли маршем по центру города, который они назвали «Брестским чернобыльским шляхом».

Во время шествия люди скандировали: «Нет заводу АКБ!», «Чиновников - на нары!», «Лукашенко - уходи!».


популярное за неделю

Мнение

Белорусский котел
Белорусский котел Яська з-пад Шклова
Господа офицеры, остановите это безумие
Господа офицеры, остановите это безумие Алесь Круткин
Лукашенко идиот. Правду не спрячешь
Лукашенко идиот. Правду не спрячешь Наталья Радина
Биотеррористы
Биотеррористы Ирина Халип