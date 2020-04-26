В Минске из общежития БНТУ выселяют студентов, их место займут зараженные COVID-19 10 26.04.2020, 13:50

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Фото: onliner.by

Помещения надо освободить до понедельника.

Общежитие №17 БНТУ выселяют. Сегодня с утра от дверей общежития к ближайшей парковке тянутся группки студентов с пакетами, коробками и вещами. Как стало известно нашему корреспонденту, студентов попросили на выход, чтобы освободить место для зараженных коронавирусом и самоизолировавшихся из других общежитий. Это они подтвердили в беседе с журналистом onliner.by.

Вчера на позднем собрании ректората БНТУ решили, что в 17-е общежитие БНТУ с 27 апреля будут свозить с COVID-19 из других общежитий. Так как в общежитии №17 ни одного случая заражения, ребят в принудительном порядке отправляют домой. По словам студентов, только из шестого университетского общежития привезут около 80 студентов.

Фото: onliner.by

Об этом учащиеся узнали вчера в девять вечера. До понедельника им надо освободить свои комнаты. Те, у кого не получается съехать, остаются жить с зараженными на карантине. По словам студентов, им обещали помочь с доставкой еды, деньгами и жильем в индивидуальном порядке.

Вот таким объявлением поделились с нашим корреспондентом в соцсетях. В нем говорится, что на месте выселенных студентов будут жить ребята из общежитий №11 и №6, а также других, которые находятся на самоизоляции. Судя по поставленному дедлайну, выехать необходимо довольно быстро: до 17 часов воскресенья.

По данным официального сайта БНТУ, в общежитии насчитывается 730 мест, проживает 1187 студентов с факультета транспортных коммуникаций, технологий управления и гуманитаризации, приборостроительного факультета.

Фото: onliner.by

Покидать общежитие до осени

Уже в 11 утра парковка возле общежития заставлена машинами, студенты один за другим выносят свои вещи из здания. Таскают пакеты с одеждой, выносят мусор и холодильники. Видим, как парни стараются втиснуть габаритный груз в легковое авто, а другие звонят арендодателю с просьбой забрать холодильник.

Фото: onliner.by

По словам учащихся, сегодня утром к ним приезжали из администрации БНТУ, в обязательном порядке приказали покинуть общежитие. Вернуться получится только в начале нового учебного года.

Максим, студент первого курса, решил остаться в общежитии. Ему сказали, что он будет обязан сидеть на карантине. Учащиеся не смогут выходить из здания, а вот с доставкой еды вопрос остается открытым.

Фото: onliner.by

Полноценного карантина еще ни в одном общежитии не было — студенты могли выходить из здания в магазин или к родственникам. А тут, по словам студентов, речь идет о полной изоляции.

Что делать, если у тебя нет возможности вернуться домой?

Студент передает слова декана: «Ребята, у вас же есть друзья в Минске, давайте поможем друг другу в тяжелое время».

В общежитие заселят всех зараженных из БНТУ. По словам парня, только вчера COVID-19 обнаружили у 80 студентов с факультета ФММП — это жители 6-го общежития, откуда вчера весь день студентов вывозили автомобили скорой помощи (информация официально не подтверждена). Все ли студенты проживали в общежитии, парень не знает.

Фото: onliner.by

Сиротам и малоимущим обязались помочь

— Снимайте, показывайте! Нельзя об этом молчать! — фразы родителей, которые грузят вещи детей.

Многие студенты относят свои вещи в соседнее общежитие к друзьям, а некоторые оставляют в комнате отдыха, но, как их потом забрать, им не объяснили. Ничего не говорили и про то, нужно ли по приезде домой сидеть на самоизоляции. Нет пока что никакой информации и про сдачу сессии.

По словам одного учащегося, сиротам, малоимущим обязались помочь в индивидуальном порядке. Следует лишь сообщить о проблеме.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Складывает вещи в машину Александр, он забирает из общежития сына. До этого сам просидел на двухнедельной самоизоляции, так как работает водителем-международником.

— Ситуация тревожная, сами понимаете. Пусть лучше сын дома сидит. Меньше поучится, но и безопасней будет, — говорит отец троих сыновей. — Поснимайте еще! Историческое событие происходит!

Фото: onliner.by

Корреспондент onliner связался с первым проректором БНТУ Георгием Вершиной. Разговор содержательным не получился.

Фото: onliner.by

— Никаких комментариев до 21:00 давать не буду, — отрезал собеседник.