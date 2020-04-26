Коронавирус бушует в Жировичах 8 26.04.2020, 14:11

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В Слонимском районе - сложная эпидемиологическая ситуация.

После того, как в Гродно был доставлен с коронавирусом архиепископ Новогрудский и Слонимомский Гурий, после пасхальной службы в Успенском соборе агрогородок Жировичи Слонимского района накрыл COVID-19, сообщает «Радыё Рацыя».

Минская духовная семинария, базирующаяся в Жировичах, закрылась, и весь ее коллектив был отправлен на карантин. Десятки семинаристов были доставлены в больницу.

На карантин и в больницы попали также местные жители, которые посетили Жировичский монастырь или контактировали с теми, кто принимал участие в пасхальной службе.

Многие студенты местного сельскохозяйственного колледжа также находятся на карантине.

По неофициальной информации, в ближайшие дни Слоним и Жировичи посетят министр здравоохранения Владимир Караник и главный санитарный врач Беларуси Наталья Жукова.

Их визит связан со сложной эпидемиологической ситуацией в Слонимском районе и прежде всего в агрогородке Жировичи.