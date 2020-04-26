«Лукашенко уходи!»: как в Бресте протестовали из-за главной проблемы Беларуси 4 26.04.2020, 14:35

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Воскресная акция - в лозунгах, требованиях и фотографиях.

Жители Бреста вышли на очередную акцию протеста против аккумуляторного завода. В традиционном «кормлении голубей» в центре города и несанкционированном шествии приняли участие несколько сотен человек, сообщает «Белсат».

Правозащитник Владимир Величкин рассказал журналистам, что «покормить голубей» пришли около 200-300 человек. Два человека пришли в образе смерти – в черной одежде, черных плащах и с косой.

Фото: belsat.eu

«Люди не довольны заводом и своим присутствием на площади дают понять властям, что аккумуляторному заводу здесь не место», – отметил Величкин.

Во время шествия люди скандировали «Нет заводу АКБ» и «Чиновников – на нары», «Лукашенко уходи». Они также призывали к освобождению лидеров брестских протестов: Дмитрия Бекалюка, Александра Кабанова и Дмитрия Андросюка.

Фото: belsat.eu

10 апреля аккумуляторный завод «АйПауэр» получил положительное заключение государственной экологической экспертизы. Следующим этапом будут испытания оборудования завода, систем водообеспечения, канализации и вентиляции.

Люди в Бресте и окрестностях уверены, что выбросы с завода повредят их здоровью и окружающей среде. Они выходят на протесты – «кормление голубей» – каждое воскресенье с февраля 2018 года. После апреля 2018-го местные власти не давали разрешения на проведение акций, хотя инициаторы неоднократно подавали соответствующие заявки.