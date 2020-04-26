Врач Александр Лобан: Оставляйте детей дома, в школах они могут заразиться 18 26.04.2020, 14:53

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Александр Лобан

Фото: «Радыё Свабода»

На самом деле в Беларуси уже, как минимум, сотни умерших от коронавируса.

«Чуть более месяца назад я - первый белорусский врач - публично обратился к белорусским властям с призывом принять незамедлительные и адекватные меры против распространения коронавируса», - пишет в своем «коронавирусном блоге» на сайте «Гродненская весна» врач Александр Лобан.

«Напомню, что на момент написания моего обращения в Беларуси было 69 (!) официально зарегистрированных случаев Covid-19.

Тогда были все условия для подавления эпидемии с самого начала. Этого не случилось.

Что мы имеем за месяц фактического бездействия власти? По официальным данным, доверять которым может только очень наивный человек болеют почти 9 000 человек. Но даже если исходить из этих цифр - это рост более чем в 120 раз! Я вообще не говорю о количестве погибших. Статистика здесь просто недоступна.

Есть выполнение приказа, по которому белорусы якобы не могут умереть от коронавируса. Поэтому даже не обращайте внимания на эти цифры Минздрава - «умершие от хронических заболеваний, сопровождающихся коронавирусной инфекцией».

На самом деле число погибших исчисляется сотнями, это абсолютно ясно из сообщений независимых СМИ. И теперь очень необходимо как можно скорее установить параллельный подсчет смертей. По крайней мере, по сообщениям СМИ и родственников.

Это было бы хорошо сделать для любого сайта или канала, который имеет соответствующие технические и человеческие ресурсы. Это - единственный способ донести до людей масштаб катастрофы, которая происходит в Беларуси. Это катастрофа, и это совершенно подходящее слово.

Ситуация полностью вышла из-под контроля и может быть преодолена только путем введения жестких, как в Европе, мер по изоляции зараженных городов и поселков и ограничению контактов между людьми.

Есть еще один вариант - оставить все как есть. Тысячи будущих жертв не в счет - «мы за ценой не постоим».

По какому варианту пойдет дальнейшее развитие событий, зависит от реакции общества. В настоящее время общество в значительной степени молчит или ограничивается гневными комментариями в интернете. Но только от комментариев ситуация не поменяется.

Вы думаете, что окружение Лукашенко и он сам почитают эти комментарии и покраснеют от стыда? Если они краснеют, то только от злости на нас. Эти люди с маниакальным упорством продолжают бесчеловечный эксперимент над 9,5 миллионами белорусов, а шестерки по-холуйски кивают им в поддержку. На все это смотреть отвратительно, поэтому в последние дни отказался от просмотра БТ и ОНТ.

Так что не тратьте свою энергию протеста на онлайн-комментарии. А вот массово оставлять детей дома и не подвергать их риску заражения в школе - это уже хороший щелчок по носу сами знаете кому… Возможны и другие формы протеста, но они должны быть видны тем, кто находится у власти.

В своем первом обращении к «власть имущим» я использовал очень мягкие слова. Месяц я ждал. Я ожидал, что найдется хотя бы один из них, кто попытается убедить Лукашенко в необходимости решительных противоэпидемических мер. Теперь пришло время использовать слова, которые они заслуживают. В белорусском языке даже найти такие слова сложно. Это - о тех, кто скрывает эпидемию. О тех из Министерства образования, которые тянут детей в школу, чтобы угодить правителю. О тех, для кого парад «не противоречит эпидемиологической ситуации».

Думаю, что большинство населения Беларуси Хемингуэя не читало - сейчас другие времена, другие приоритеты. Но выражение «по котором звонит колокол» известно многим. «Смерть каждого человека тоже умаляет меня, потому что я един со всем человечеством, и поэтому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по тебе».

Вирус игнорирует должности, кабинеты, карьеру и количество звездочек на погонах. И если сегодня на соседней улице прозвенел колокол, почему он не позвонит вам, вашим родителям или вашим родственникам завтра? Я действительно не хотел бы этого. Я полагаю, вы - тем более. Можно только исправить ситуацию и остановить катастрофу. И первым шагом должно стать осознание ее реального масштаба. Без этого следующие шаги невозможны».