«Дышать перестала — и все»: откровения пациентов с COVID-19 1 26.04.2020, 14:45

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Болезнь опасна для любых возрастов.

Пожилые люди, совсем еще молодые пациенты с хроническими заболеваниями, например сахарным диабетом, сердечной недостаточностью, – это те, кто прямо сейчас находится в группе риска в дни пандемии коронавируса. Кого-то удается спасти, другие, к сожалению, умирают. Выжившие призывают не повторять ошибок и вовремя обращаться к врачам. И главное – беречь себя и сейчас, в дни под знаком COVID-19, и всегда, заботясь о своем здоровье, пишет издание tsargrad.tv.

"Многие стесняются сказать даже своим близким"

Давид Беров был первым человеком в России, который выздоровел после COVID-19. В середине февраля он вместе с пятью друзьями отправился на север Италии, чтобы покататься на горных лыжах. В последний день гуляли по городу, ездили в метро, ходили по магазинам. Около 70% местных жителей уже ходили по улицам в масках, и тогда Беров и его спутники поняли, что что-то происходит.

После возвращения в Россию Давид приехал на дачу к родителям, чтобы отметить 23 Февраля. На празднике было много родственников. Парень чувствовал легкую слабость, но посчитал это нормальным после перелета. Тренер его футбольной команды посоветовал сдать анализы. Когда Давид пришел в поликлинику и сказал, что вернулся с севера Италии, ему вызвали скорую, госпитализировали. На третий день, когда врач сообщила о "сомнительном анализе", его перевели в отдельный бокс. Роспотребнадзор звонил и выяснял, с кем Беров контактировал. Многих родных отправили на карантин.

Давид рассказал, что физически чувствовал себя хорошо. За 11 дней в больнице только однажды у него поднялась температура. Он отметил внимательность врачей, которые сопереживали, старались как-то развеселить.

"Чем быстрее люди начнут соблюдать самоизоляцию, тем быстрее мы все это поборем и вернемся к нормальной жизни", – уверен парень.

Екатерина Самошина тоже в числе тех, кто заболел коронавирусной инфекцией и выздоровел. Когда в Москве стали широко говорить об эпидемии, она была уже в Коммунарке. Была в числе первых ее пациентов. Катя летела в Перу, но на пересадке в Барселоне у нее украли документы. Три дня она находилась то в аэропорту, то в гостинице, ужинала в ресторанах. Потом вернулась в Москву, а на четвертые сутки у нее начался кашель. Приехала скорая, врачи настояли на госпитализации. Тест на коронавирус оказался положительным. Был назначен курс антибиотиков, противовирусных препаратов.

"Меня лечили и вылечили. Лежала совершенно спокойно. Многие пациенты возмущались, не понимали, что происходит: то покормили на полчаса позже, то ругались, что их не имели права сюда на 14 дней класть. Какие-то совершенно неадекватные люди в сложившихся условиях выдвигали ряд требований", – рассказала Екатерина.

Она призналась, что видела панику в глазах врачей даже через химзащитные очки. Им было тяжело, потому что люди работали по нескольку смен подряд, трудились на износ.

"Все друзья, знакомые считают, что коронавирус – это какой-то политический заговор. Никто не верит в серьезность того, что происходит", – пояснила Катя.

Две недели девушка провела в больнице. Когда анализ оказался отрицательным, почувствовала спокойствие и облегчение, на глазах были слезы.

"Существует некий барьер, комплекс… Сказать, что ты болеешь и что ты в больнице. Многие стесняются сказать даже своим близким. Это непонимание и незнание, что это и как будет, оно и порождает панику у людей. А сейчас паника не нужна", – убеждена бывшая пациентка Коммунарки.

Она считает, что очень важно избежать итальянского сценария.

"Главное – чтобы не было поздно. Иначе будет как в Италии, как в Испании, когда они до последнего ходили друг к другу в гости, занимались спортом на общественных площадках. Главное – чтобы мы не повторили их ошибки", – обратилась к людям Екатерина.

Или, например, Марина Мухина. Она дала интервью прямо из больницы, где находилась на момент съемок уже восемь дней. "Когда я поступила, сразу стало не очень – температура, сильный кашель. На антибиотиках стало лучше, но все равно сильная слабость, я постоянно сплю, и только недавно я начала есть три раза в день хоть что-то". Марина отметила, что у больных есть чат в мессенджере, где пациенты говорят о том, что им необходимо прямо сейчас – вплоть до того, как им хотелось бы пообедать.

Виталий Миронов также находился в больнице, когда встретился с журналистами. Он подчеркнул, что никакой паники не было, поскольку понимал: молодые люди чаще всего переносят заболевание легко. "Я перенес болезнь в легкой степени, но видел и пациентов в более тяжелом состоянии".

Группы риска. Слово врачам и пациентам

Однако, как мы уже отмечали выше, есть группа молодых пациентов в особой зоне риска. О них говорила врач Федерального научно-клинического центра ФМБА России в беседе с Еленой Малышевой.

"В первую очередь у нас, конечно же (в группе риска), пациенты старше 70 лет, но мы получаем отдельную группу достаточно молодых пациентов с сопутствующей патологией. Пациенты с сахарным диабетом, сердечной недостаточностью, с ожирением – очень много таких пациентов. Собственно, в эти две группы в основном и укладываются все тяжелые".

Каждый пациент в центре получает свой браслет – желтый, красный или зеленый. От цвета зависит группа риска. Красный – потенциально самые высокорисковые пациенты, желтый – зона особого внимания, зеленый – те, кто, вероятно, перенесет болезнь легко.

"Даже не знаю, где мог подцепить, – рассказывает пожилой пациент с желтым браслетом. – По магазинам не ходил, а когда почувствовал себя не очень хорошо, на всякий случай пришел в поликлинику просто мазок снять. Оказывается, определилось".

Куда трагичней выглядит история пациентки с красным браслетом: "Дышать перестала и все. Вызвали врача, привезли сюда. Сейчас уже получше, конечно".

Поговорила Елена Малышева и с пенсионеркой, которой повезло получить зеленый браслет. Целую неделю у нее держалась температура 37,3 – "к вечеру поднималась", потому и решили перестраховаться, сдали тест. После госпитализация – "могла и дома, конечно (лечиться), ну, ладно уж, решила отдохнуть".

Лишь один из опрошенных пациентов рассказал о температуре 39,7 градуса, которую не удалось сбить лекарствами из домашней аптечки. Словом, при, казалось бы, общей симптоматике, течение может быть очень разным. Потому, следуя советам уже получивших коронавирус пациентов, берегите себя – следуйте советам врачей и старайтесь ограничить социальные контакты, если это возможно.