Мощный удар: почему падение цен на нефть заденет Россию сильнее, чем Саудовскую Аравию 2 26.04.2020, 15:22

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Скважины глубокого бурения стали уязвимым местом российской экономики.

Падение цен на нефть в первую очередь бьет по тем странам-экспортерам углеводородов, которые имеет самую высокую стоимость добычи. Речь о Венесуэле, Нигерии и России. Об этом пишет журнал НВ.

Скважины глубокого бурения, удорожающие себестоимость нефти, обеспечивают 70% добычи в РФ. При этом госкомпании Роснефть выгоднее продавать сырье по убыточным ценам, нежели заморозить скважины: их расконсервация обойдется дороже.

По сравнению с Россией добыча нефти в Саудовской Аравии, США и Канаде технологически более простая, а потому и себестоимость ниже. «У российских нефтедобывающих компаний самые большие проблемы», — считает Геннадий Рябцев, специалист по энергетике и директор по спецпроектам экспертного центра Психея.

«Для России это станет ударом ниже пояса. Почти 40% доходов федерального бюджета обеспечивает нефтегазовая отрасль. На нее же приходится 60% экспортной выручки. При этом если цена Urals падает ниже $42, бюджет РФ уходит в глубокий дефицит. И это уже произошло, на фоне чего на четверть девальвировал рубль, который сейчас торгуется на уровне 77 руб. за $1», — говорится в статье.

По итогам 2020 года мировой рынок зафиксирует падение потребления нефти на 10−15%, прогнозирует Рябцев. При этом страны с низкой себестоимостью добычи — США и Саудовская Аравия — сделают все, чтобы максимально потеснить с рынка РФ и Венесуэлу.