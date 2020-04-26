В Польше коронавирусом заразились 11 395 человек 1 26.04.2020, 15:39

По состоянию на 26 апреля, в стране умерло 526 человек.

Министерство здравоохранения Польши сообщило о 122 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией, подтвержденных лабораторными тестами, передает «Польское радио».

В ведомстве также сообщили, что от COVID-19 скончались еще 2 человека в возрасте 70 и 84 лет. По данным Минздрава, у обоих жертв наблюдались сопутствующие заболевания.

В то же время, только за последние сутки в Польше от коронавирусной инфекции поправились 139 человек. В общей сложности с начала эпидемии от COVID-19 выздоровели 2265 человек.

По состоянию на 26 апреля, общее количество зараженных коронавирусной инфекцией в Польше составило 11395 человек, включая 526 летальных случаев.