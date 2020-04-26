Белорусы требуют отставки министра образования 6 26.04.2020, 15:42

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Игорь Карпенко не справился с возникшими проблемами.

В субботу 25 апреля на сайте «Удобный город» появилась петиция с требованием об отставке министра образования Беларуси. Через 15 дней обращение планируют отправить в администрацию Лукашенко, пишет «Брестская газета».

Авторы петиции считают, что Игорь Карпенко не справился с проблемами, возникшими в образовательной сфере страны в результате пандемии коронавируса.

«Во-первых, не удалось организовать дистанционное обучение для учеников и студентов. Во-вторых, он не смог обеспечить безопасность школьников, студентов, учителей и учителей (многие старше 60 лет), отменив или отложив занятия», – сообщается в обращении.

В-третьих, по мнению авторов петиции, политика Министерства образования увеличила нагрузку на учителей в два раза.

«Утром необходимо учить тех учеников, которые пришли на занятия, а вечером проверять классную и домашнюю работу тех учеников, которые выполняют домашнее задание. В то же время зарплата учителей осталась на прежнем уровне», – объясняют авторы обращения.

Кроме того, они считают, что Министерство образования не имеет четкой позиции по организации образовательного процесса. Эта причина в петиции значится под номером четыре.

В пятом пункте авторы петиции выражают свое недовольство по поводу правил аттестации учеников, оставшихся на домашнем обучении.

«В-шестых, по нашим данным, Министерство образования не проверяло технические возможности учащихся и студентов по внедрению дистанционного обучения и не организовывало предоставление необходимого оборудования нуждающимся», – сообщается в обращении.

Наконец, в последнем, седьмом пункте, сообщается, что Министерство образования не предпринимало попыток предоставить бесплатный интернет для учителей, преподавателей и студентов в сфере дистанционного обучения.

«Учитывая вышеизложенные обстоятельства, мы считаем, что министр образования Игорь Карпенко должен уйти в отставку и что в стране должно быть организовано дистанционное обучение с учетом всех перечисленных пунктов», – требуют петиционеры.