Куда закатилась «звезда» Северной Кореи? 10 Наталия Бутырская, zn.ua

26.04.2020, 16:19

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Отсутствие Ким Чен Ына на Дне Солнца породило слухи о смерти северокорейского диктатора.

Японский еженедельник Shukan Gendai со ссылкой на анонимного китайского врача в минувшую пятницу сообщил о смерти лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Она последовала после неудачной операции на сердце, проведенной врачами КНДР. По словам собеседника издания, группа китайских врачей, направленных Пекином, уже не смогла помочь.

Эта информация подытожила недельный марафон мировых массмедиа в поисках истинной причины исчезновения Ким Чен Ына из публичного пространства.

Поводом для беспокойства стала его отсутствие на нескольких государственных мероприятиях. Если из 12 сессий Верховного народного собрания лидер КНДР за время своего правления пропустил пять, то празднований Дня Солнца — очередной годовщины со дня рождения его деда, великого вождя Ким Ир Сена — ни одного. Обычно в этот день Ким Чен Ын посещал мавзолей. Но в этом году северокорейские медиа сообщили о визите в Кимсусанский дворец Солнца лишь высших правительственных, партийных и военных лиц, не упоминая лидера страны.

Это породило предположение, что Ким Чен Ын нарушил традицию из-за угрозы COVID-19. Тем более что страна отказалась от грандиозного военного парада, массовых культурных и спортивных мероприятий и марафона, которые ежегодно проводились по случаю национального праздника. А на заседании Политбюро ЦК Трудовой партии, где он председательствовал 11 апреля и с того времени не был замечен на публике, призвал к суровым национальным контрмерам против проникновения коронавируса в связи с быстрым его распространением в мире.

Правда, некоторые эксперты высказали сомнение, что страх перед эпидемией мог остановить северокорейского лидера от посещения мавзолея, принимая во внимание его активное присутствие на недавних военных испытаниях и других массовых мероприятиях даже без маски. Это стало поводом для слухов, что Ким Чен Ын мог заразиться коронавирусом или самоизолироваться из-за болезни кого-то из ближайшего окружения, поэтому исчез из публичного пространства.

Несмотря на то, что официальный Пхеньян отрицает наличие больных у себя в стране, а также отчитался ВОЗ о тестировании 740 человек на COVID-19 и освобождении из карантина 25 139 человек с негативным результатом, соседство с Китаем и Южной Кореей побуждает многих специалистов предположить, что больные коронавирусом в стране все-таки есть.

Правда, версия, связанная с причастностью коронавируса к исчезновению из публичного пространства лидера КНДР, очень быстро изменилась из-за сообщения южнокорейского сайта Daily NK со ссылкой на анонимный северокорейский источник, что Ким Чен Ын перенес операцию на сердце и восстанавливается на востоке страны в Вонгсане. Эту новость подхватил американский CNN и, уже ссылаясь на информацию, полученную якобы от официального источника США, сообщил о "тяжелом состоянии" Ким Чен Ына после перенесенной операции.

Мировое медиапространство взорвалось разными сенсационными версиями о "критическом" состоянии северокорейского лидера и его пребывании "в коме". Правда, сайт, первым выпустивший в свет новость, через несколько дней внес коррективы, что "предыдущая версия этой статьи неправильно ссылалась на несколько источников для этой истории, тогда как она базируется на одном источнике Daily NK в Северной Корее".

Тем временем южнокорейская администрация и американский президент Дональд Трамп подвергли сомнению эту информацию, которая захватила их в тот момент, когда северокорейскую тему вообще отложили из-за пандемии COVID-19 и избирательных процессов в Южной Корее и Соединенных Штатах. А через два дня после заявления о том, что он не знает, правдив ли репортаж, глава Белого дома заметил, что информация ошибочная и базировалась на старых данных.

Южной Корее уже неоднократно приходилось сталкиваться с ситуацией, когда нужно опровергать либо каким-то способом реагировать на события, связанные с Северной Кореей и состоянием здоровья ее лидера. Так, в 2014 году Ким Чен Ын не появлялся на публике на протяжении 40 дней. Ситуация очень похожа на ту, что мы наблюдаем сейчас. Тогда он также пропустил празднование по случаю дня учреждения Трудовой партии, а процитированные местным телевидением пожелания "крепкого здоровья" от иностранных лидеров по случаю праздника сразу расценили как проблемы с самочувствием северокорейского лидера, тем более что на одном из видео заметили, как он прихрамывал на обе ноги.

В западных СМИ и экспертных кругах сразу начались разговоры о тяжелой болезни и даже смерти Ким Чен Ына, а также о военном перевороте, что сразу оспорила южнокорейская разведка из-за отсутствия особых признаков военной активности в стране. Тогда Ким вернулся так же неожиданно, как и исчез, правда, на некоторых фотографиях центральных СМИ был подмечен с тросточкой, что подтвердило догадки о перенесенной операции на ногах. Так что на этот раз для догадок о его исчезновении уже есть заготовленное клише: если он заболел, то это должны быть проблемы с сердцем, на которые указывают многие визуальные факторы, а также неофициальные источники того же Daily NK.

Однако если для южнокорейских и японских СМИ, обычно выступающих инсайдерами информации о соседней стране, каждая сенсационная новость о скупой на подробности и изолированной Северной Корее позволяет привлечь внимание к изданию, то для правительств соседних стран и США любое сообщение о возможном кризисе в непредсказуемой стране, владеющей ядерным оружием, автоматически превращается в глубокую проблему. Прежде всего из-за особенности режима Северной Кореи, сконцентрированного вокруг династии Кимов, и отсутствии очевидного лидера, который может сейчас в случае необходимости заменить Ким Чен Ына.

Его легитимной альтернативой, которая обеспечит преемственность режима, может быть один из членов "божественной" семьи. Молодой лидер, который не только занял высшие государственные должности и получил титул "Новой звезды", крепко сконцентрировал власть в своих руках и физически уничтожил конкурентов — мужа родной тетки Чан Сон Тхека и родного брата Ким Чен Нама. Родной дядя Ким Пхён Ир отстранен от общеполитических процессов (он всю жизнь работает на дипломатической службе). А еще один родной брат — Ким Чен Чхоль — живет за пределами страны и не проявляет интереса к политической деятельности.

Наиболее заметной фигурой из династии Кимов и реальным претендентом на "трон" могла бы стать сестра лидера — Ким Ё Чен. Она не только значимая политическая фигура в стране после своего брата, но и стала заместителем главы Политбюро ЦК Трудовой партии в начале апреля, и влияет на принятие ключевых решений в партии. Однако многие эксперты считают, что в патриархальном конфуцианском обществе, к которому принадлежит Северная Корея, женщина вряд ли сможет занять ключевую позицию. Возможно, именно из-за этого факта она допущена к ключевым должностям, при отсутствии Ким Чен Ына держит под контролем ситуацию в стране и является человеком, которому он может доверять.

Но если предположить внезапную смерть Ким Чен Ына, замена лидера в условиях непредсказуемой ситуации усиливает риск противоборства между отдельными группами в высших эшелонах власти и руководящей военной верхушки. Это может вызвать хаос в нищей стране, обладающей десятками единиц ядерного оружия.

В свое время, США и Южная Корея разрабатывали секретный план операций (OPLAN) 5029, предусматривающий совместные военные действия в случае различных непредвиденных ситуаций в КНДР. В частности, в нем шла речь о контроле спецназа над северокорейскими ядерными объектами. С 1997 года этот План немало обсуждали лидеры двух стран, но он так и не стал согласованным документом. А существующий ныне кризис в отношениях между двумя союзниками вряд ли поспособствует выработке общего плана действий, особенно в критически сжатые сроки.

Кроме того, без внимания не может оставаться позиция Китая, который заинтересован в поддержании мирного транзита власти в соседней стране и опасается миллионных толп беженцев на свою территорию. Проблема только в том, что сконцентрировавшись на собственных геополитических амбициях и борьбе с коронавирусом, Вашингтон, Пекин и Сеул оказались не готовыми к непредвиденной ситуации, которая может возникнуть в Северной Корее в любое время.

А пока Пхеньян выдерживает интригующую паузу, иногда разбавляя свое медиапространство скупыми новостями об обмене дипломатическими любезностями лидера страны в ответ на приветственные письма по случаю Дня Солнца, мир теряется в догадках: что же на самом деле происходит в Северной Корее?

Наталия Бутырская, zn.ua