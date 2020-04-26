В Глубокской ЦРБ произошла вспышка коронавируса 1 26.04.2020, 16:22

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Десятки зараженных, есть умершие.

Вспышка короновирусной инфекции в Глубокской центральной районной больнице Витебской области, сообщает телеграм-канал «Баста».

- Более двух недель назад в Глубокскую ЦРБ поступил пациент с двухсторонней пневмонией. Администрация больницы не предоставила врачам средства индивидуальной защиты. Врачи и медсестры вынуждены были шить маски сами. В аптеке, которая расположена внутри больницы, было распоряжение не продавать маски медработникам.

Около 10 дней назад умер другой пациент с двухсторонней пневмонией. Тест на короновирус дал положительный результат. В настоящее время почти у всех сотрудников отделения гемодиализа положительные тесты на Covid-19.

Информацию о большом количестве зараженных телеграм-каналу подтвердил другой сотрудник Глубокской центральной районной больницы, с которым связались через соцсети.

- Более 40 зараженных, минимум два человека умерли. Диагноз Covid-19 поставили только половине примерно, у остальных – «неуточненная пневмония», - рассказал он.

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