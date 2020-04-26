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В Бресте задержали еще одного борца с аккумуляторным заводом

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  • 26.04.2020, 16:31
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В Бресте задержали еще одного борца с аккумуляторным заводом
Михаил Галуза (справа)

Михаил Галуза участвовал в сегодняшней акции протеста.

Общественный активист Михаил Галуза был задержан сегодня во время шествия противников строительства аккумуляторного завода в Бресте, передает «Радыё Рацыя».

Активист уже находится в Ленинском РОВД, - рассказал еще один участник акции Андрей Слиж:

- Есть информация, что его задержали где-то на улице Пушкинской. Не знаю, как и почему это случилось. Станет известно в ближайшее время.

По предварительным данным, в отношении активиста Михаила Галуза был составлен протокол за распространение листовок.

Напомним, что ранее брестских активистов Александра Кабанова и Дмитрия Андросюка арестовали на 15 суток.


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