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Какой будет погода в начале недели

  • 26.04.2020, 16:42
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Какой будет погода в начале недели

Прогноз синоптиков на ближайшие дни.

В воскресенье, 26 апреля, в отдельных районах страны прогнозируются кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью −4…+2 °С, в юго-восточных районах до +5 °С, максимальная днем +7…13 °С, пишет tut.by со ссылкой на Белгидромет.

В начале следующей недели сохранится влияние неустойчивых воздушных масс, поступающих из Западной Европы.

В понедельник, 27 апреля, в отдельных районах небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью −3…+3 °С, максимальная днем +8…15 °С, по юго-западу до +17 °С.

Во вторник ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах республики кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью 0…+5 °С, при прояснениях до -3 °С; максимальная днем от +11 °С по северо-востоку до +21 °С по юго-западу.


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