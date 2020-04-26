В России число зараженных коронавирусом превысило 80 тысяч человек 8 26.04.2020, 16:44

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Только за последние сутки в РФ выявили 6361 случай заражения.

За последние сутки в России выявили еще 6 361 случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших составило 80 949. Об этом сообщили «Новой газете» в оперштабе.

Случаи заражения зафиксировали в 83 регионах страны. Больше всего заболевших по-прежнему выявлено в Москве — 2971 за сутки (42480 всего); далее идут Подмосковье (576 за сутки и 9070 всего), Нижегородская область (153 за сутки и 1367 всего) и Санкт-Петербург (151 за сутки и 3077 всего).

«45,9% [новых заболевших] не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 66 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 517 человек», — отметили в штабе.

Всего в России зафиксировано 747 смертей среди заразившихся, еще 6767 человек выздоровели.