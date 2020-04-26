Любовь Лунева: Те, кто затыкают рты и скрывают статистику заболеваемости - преступники 6 26.04.2020, 16:48

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Любовь Лунёва

Фото: БАЖ

Люди хотят знать правду о происходящем в стране.

Об этом в «Фейсбуке» пишет известная белорусская журналистка Любовь Лунева:

- Коронавирус пришел в детские дома инвалидов.

В Червене забрали в разные больницы около 40 детей. Почему «около»? Да потому что врачам запретили разглашать реальную цифру заболевших.

Остальные дети находятся на карантине. С ними врачи. Врачи отказываются сказать сколько конкретно детей забрали..

Местные нам назвали эту цифру.

Все возмущаются. Не понимают, почему скрывают правду. Кто в повязке, кто - без нее.

В церковь ходить можно. Одна старушка говорит: «Батюшка не говорит прихожанам, чтобы побереглись. Я вот со стороны смотрю только, но потом после службы захожу и распятие целую»...

Почему скрывают правду о количестве заболевших? Хотят, чтобы просто тихо умирали без помощи?

Спасибо огромное волонтёрам из инициативы «Есть дело» за антисептики и другие средства защиты.

Врачам необходимы противоэпидемические костюмы, антисептики, обеззараживающие средства! Нужны еще вчера!

А теперь о тех, кто затыкает рты и скрывает статистику заболеваемости. В любом случае они преступники. Даже, если они трижды идиоты.