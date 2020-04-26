Любовь Лунева: Те, кто затыкают рты и скрывают статистику заболеваемости - преступники

Любовь Лунева: Те, кто затыкают рты и скрывают статистику заболеваемости - преступники6
- 26.04.2020, 16:48
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Люди хотят знать правду о происходящем в стране.
Об этом в «Фейсбуке» пишет известная белорусская журналистка Любовь Лунева:
- Коронавирус пришел в детские дома инвалидов.
В Червене забрали в разные больницы около 40 детей. Почему «около»? Да потому что врачам запретили разглашать реальную цифру заболевших.
Остальные дети находятся на карантине. С ними врачи. Врачи отказываются сказать сколько конкретно детей забрали..
Местные нам назвали эту цифру.
Все возмущаются. Не понимают, почему скрывают правду. Кто в повязке, кто - без нее.
В церковь ходить можно. Одна старушка говорит: «Батюшка не говорит прихожанам, чтобы побереглись. Я вот со стороны смотрю только, но потом после службы захожу и распятие целую»...
Почему скрывают правду о количестве заболевших? Хотят, чтобы просто тихо умирали без помощи?
Спасибо огромное волонтёрам из инициативы «Есть дело» за антисептики и другие средства защиты.
Врачам необходимы противоэпидемические костюмы, антисептики, обеззараживающие средства! Нужны еще вчера!
А теперь о тех, кто затыкает рты и скрывает статистику заболеваемости. В любом случае они преступники. Даже, если они трижды идиоты.