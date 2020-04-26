закрыть
26 апреля 2020, воскресенье, 17:42
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поделись с друзьями!
Рубрики

Любовь Лунева: Те, кто затыкают рты и скрывают статистику заболеваемости - преступники

6
  • 26.04.2020, 16:48
  • 2,506
Любовь Лунева: Те, кто затыкают рты и скрывают статистику заболеваемости - преступники
Любовь Лунёва
Фото: БАЖ

Люди хотят знать правду о происходящем в стране.

Об этом в «Фейсбуке» пишет известная белорусская журналистка Любовь Лунева:

- Коронавирус пришел в детские дома инвалидов.

В Червене забрали в разные больницы около 40 детей. Почему «около»? Да потому что врачам запретили разглашать реальную цифру заболевших.

Остальные дети находятся на карантине. С ними врачи. Врачи отказываются сказать сколько конкретно детей забрали..

Местные нам назвали эту цифру.

Все возмущаются. Не понимают, почему скрывают правду. Кто в повязке, кто - без нее.

В церковь ходить можно. Одна старушка говорит: «Батюшка не говорит прихожанам, чтобы побереглись. Я вот со стороны смотрю только, но потом после службы захожу и распятие целую»...

Почему скрывают правду о количестве заболевших? Хотят, чтобы просто тихо умирали без помощи?

Спасибо огромное волонтёрам из инициативы «Есть дело» за антисептики и другие средства защиты.

Врачам необходимы противоэпидемические костюмы, антисептики, обеззараживающие средства! Нужны еще вчера!

А теперь о тех, кто затыкает рты и скрывает статистику заболеваемости. В любом случае они преступники. Даже, если они трижды идиоты.


популярное за неделю

Мнение

Белорусский котел
Белорусский котел Яська з-пад Шклова
Господа офицеры, остановите это безумие
Господа офицеры, остановите это безумие Алесь Круткин
Лукашенко идиот. Правду не спрячешь
Лукашенко идиот. Правду не спрячешь Наталья Радина
Биотеррористы
Биотеррористы Ирина Халип