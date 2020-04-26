Путин больше не нужен 12 26.04.2020, 17:00

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РФ выйдет из карантина уже совсем другой.

Вполне возможно, что дальнейший «вечный путинизм» будет протекать, как это ни парадоксально, без самого Путина, пишет телеграм-канал «Запретное мнение».

Кем был Владимир Владимирович для преступной чекистско-олигархической элиты раньше?

Правильно, гарантом её пребывания у власти и дальнейшего разграбления ресурсов страны.

Всем, в том числе и многим представляем элиты, казалось, что "вот не станет Путина и система рухнет".

И что мы видим на практике?

Путина нет уже практически месяц (то, что он сидит где-то в тайном бункере и периодически посылает оттуда бесполезные и никому не нужные видеообращения — не в счёт), а система, пусть и с некоторыми толчками, но стоит. Солдат НАТО не видно, Кремль тоже никто не штурмует.

Возникает вполне логичный вопрос: зачем нынешней элите токсичный и надутый старик, от которого гораздо больше вреда, чем пользы, и, как выяснилось, фактически ничего не зависит?

Ответ тоже прост: он больше ей не нужен.

Ох, не таким себе представлял процесс "обнуления" Владимир Владимирович, ох не таким...

Образ "сильного лидера", который лепила для Путина пропаганда, требовал от Владимира Владимировича смелых заявлений, решительных действий и постоянного пребывания в эпицентре возникшей информационной бури.

Грубо говоря, в понимании "глубинного народа" Путин должен был скакать верхом на медведе и "бороть" чужеземную напасть с помощью богатырского меча.

На деле же, Путину хватило духа лишь раз вылезти в костюме жёлтого телепузика, да несколько раз выйти в эфир федеральных телеканалов, рассказав сказку "о победе над половицами и печенегами".

Для уставшего от жизни дедушки — этого вполне достаточно, но вот для "сильного лидера" — это ничто.

Именно поэтому у отечественной мафии теперь новый Дон — Собянин, который стал центральным лицом и фронтменом происходящих в стране событий.

Именно столичный мэр делал острые заявления и принимал непопулярные решения; на него ориентировались региональные власти; в понимании среднестатистического гражданина именно Собянин "лидер и борец" с коронавирусом.

Обнулённый президент плотно засел в бункере, новый премьер, словно выбранный на данную должность за блёклость и невзрачность, что-то невнятно бубнит себе под нос, любителя носить шоколадные медальки Шойгу и след простыл, а Сергей Семёнович то "цифровые ошейники" на горожан накинет, то коллапс в метро устроит —какие-никакие, а действия.

Вот и получается, что в течение последних недель РФ управляет именно мэр Москвы. Власть в стране переменилась без лишнего шума и пыли.

Раз — и нет никакого Путина.

Два — пропали все многочисленные федеральные чиновники.

Три — вчерашний местечковый (пусть это "местечко" и сама Москва) босс без какого-либо сопротивления занимает главный трон в мафиозной иерархии.

Кто-то может сказать, что "самоустранение" Путина и выход на главную сцену Сергея Семёновича — ни что иное, как очередная гениальная "многоходовочка" нашего недообнулённого гаранта.

Вполне возможно, что первоначально данная игра и задумывалась, как перекладывание ответственности (а с ней и накладывающийся антирейтинг) с плеч "сильного лидера" на менее сильные плечи региональных чиновников.

Но, как известно, в правила любой игры вносит корректировки тот, кто контролирует её ход. И на сегодня это явно не Путин.

Ровно в тот момент, когда "Сказочный" Владимир Владимирович трусливо сбежал в свой личный бункер — он уронил нити управления игрой, которые с нескрываемой радостью подхватили его экс-товарищи по команде.

Не стоит наивно полагать, что нынешняя правящая верхушка — это Путин и куча его безликих миньонов.

Путинский режим, что не делает его менее отвратительным, многолик и разбит на различные группы интересов.

Многие "пехотинцы" гаранта ныне не существующей Конституции давно имели свои виды на главный трон, который после "обнуления" стал для них практически недосягаем...

Но тут в РФ случилась "самоизоляция", массовый психоз и первые намёки на анархию и безвластие — было бы глупо не воспользоваться такой прекрасной возможностью, которая буквально свалилась им под ноги.

Тем более для многих это последний шанс и другого не будет уже никогда.

Процесс вывода "Обнулённого" гаранта с главной сцены фактически был запущен им самим же

Путин уже месяц, как не ведущий игрок, а где-то там — на вторых, третьих ролях в качестве говорящей головы профессора Доуэля.

Все вопросы теперь решают совсем другие люди, которым Владимир Владимирович, облачившись в костюм жёлтого телепузика, самолично и передал бразды правления.

У власти есть одно неприятное свойство — ею очень легко наделить, но вот забрать обратно — практически невозможно.

Поэтому, если после завершения карантина вылезет из бункера и потребует незамедлительно вернуть всё как было раньше — его экс-свита молча покрутит у виска.

"Как раньше" уже точно не будет.

Путину, так или иначе, придётся договариваться и перестраивать всю внутреннюю систему власти, делясь большей частью своих полномочий.

В противном случае — у него могут отобрать вообще всё.