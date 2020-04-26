Заболевшая коронавирусом медсестра детсада: О том, что больна, даже не подозревала 26.04.2020, 17:12

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Результат теста медсестра из Докшиц ждала неделю.

Вчера мы писали о медсестре из детского сада в Докшицах, которой был поставлен диагноз Covid-19. Болезнь проходила бессимптомно, в результате у 30 человек – детей и их родителей – подозревают заражение.

Медсестра, о которой шла речь в статье, связалась с телеграм-каналом «Баста» и рассказала подробности.

- О том, что я больна, я даже не подозревала, - говорит она. - Тест пошла делать, потому что узнала, что всем медикам делают тесты без направлений. Где и как заразилась - не знаю.

На работу и с работы в основном ездила на машине. Сейчас сижу со своими тремя детьми на изоляции, симптомов по прежнему нет, температуры тоже не было и нет.

То, что тест будет положительным, даже не думала и не ожидала, тем более прошла целая недели с момента сдачи, а оно вот как вышло. Моей вины нет, я думаю, в том, что заразились остальные. Не пошла бы я тогда делать тест просто так, для себя, так и до сих пор ходила бы на работу, разносила бы вирус и не знала, что являюсь носителем. Не болейте и будьте здоровы в этот сложный для всех нас период.

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