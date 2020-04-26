Назван самый прибыльный фильм, вышедший в 2019 году 2 26.04.2020, 17:14

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Чистая прибыль - 890 миллионов долларов.

Фильм киностудии Marvel «Мстители: Финал» назван самой прибыльной в мире картиной, вышедшей в 2019 году. При подсчетах учитывался чистый доход от кинопроката (за вычетом доли кинотеатров), выручка с домашних просмотров и продажи прав телевидению. Из полученной суммы вычли бюджет на производство, расходы на рекламу и прочие издержки. Исследованием занималось издание о кино и телевидении Deadline, пишет tut.by. Все данные журналисты получили из своих источников.

10 самых прибыльных фильмов, вышедших в 2019 году, по данным издания Deadline:

1. «Мстители: Финал» — 890 млн долларов

2. «Холодное сердце 2» — 599 млн долларов

3. «Король Лев» — 580 млн долларов

4. «Джокер» — 437 млн долларов

5. «Капитан Марвел» — 414 млн долларов

6. «История игрушек 4» — 368 млн долларов

7. «Аладдин» — 356 млн долларов

8. «Человек-паук: Вдали от дома» — 339 млн долларов

9. «Звездные войны: Скайуокер. Восход» — 300 млн долларов

10. «Джуманджи: Новый уровень» — 236 млн долларов

Каждый год Deadline публикует список самых прибыльным фильмов. В 2018 это были «Мстители: Война бесконечности» (600 млн долларов), в 2017 — «Звездные войны: Последние джедаи» (417,5 млн долларов), в 2016 — «Тайная жизнь домашних животных» (374 млн долларов).