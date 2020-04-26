Атакует сосуды: ученые рассказали, как коронавирус бьет по организму человека 26.04.2020, 17:23

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Эксперты поместили под микроскоп клетки кровеносных сосудов пациентов с COVID-19.

Ученые рассказали, что коронавирус поражает не только легкие человека, а еще и кровеносные сосуды по всему телу.

Свои выводы ученые опубликовали в научном журнале Lancet (перевод - apostrophe.ua).

Авторы поместили под электронный микроскоп клетки кровеносных сосудов пациентов с COVID-19 и обнаружили в них следы повреждений и вирусных частиц. Оказалось, что в первую очередь инфекция поражает эндотелий - защитную оболочку сосудов. Это приводит к нарушениям микроциркуляции крови.

Судя по всему, в кровеносных сосудах вирус прикрепляется к тем же рецепторам ACE2, что и в легких.

Результаты исследования объясняют, почему у многих пациентов с COVID-19 возникают проблемы с сердцем, почками или кишечником. Кроме того, становится понятно, почему люди, страдающие от сердечно-сосудистых заболеваний, например, гипертонии, находятся в группе повышенной смертности от коронавируса.