Польша заподозрила РФ в кибератаке на главную военную академию страны 1 26.04.2020, 17:36

В последние годы такого роды атаки со стороны России происходят все чаще.

Россию обвинили в очередной информационной атаке на соседние государства. В субботу, 25 апреля, представители правительства Польши заявили о том, что страна подверглась "сложной операции по дезинформации", направленной на ослабление польско-американских отношений. В Варшаве считают, что к этому может быть причастен Кремль, пишет AP (перевод — zn.ua).

Сейчас расследование кибератаки продолжается, рассказал пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарин. Точных доказательств причастности России нет, однако недавняя атака имеет очень много общего с аналогичными, организованными подконтрольными Кремлю российскими хакерами.

"Польша уже долгие годы является объектом российской пропаганды. В последние годы такого роды атаки происходят все чаще", - отметил Жарин.

В своем Twitterон уточнил, что объектом атаки стал Института военных исследований в Варшаве. Эта военная академия готовит лидеров Вооруженных сил Польши. Хакеры опубликовали на сайте академии письмо якобы от имени ректора, в котором польских военных призывали "бороться с американской оккупацией".

Публикацию письма осветили польские новостные порталы, в том числе один, известный распространением информации.

"Содержание письма соответствовало главным нарративам, которые российская пропаганда регулярно озвучивает в адрес Польши и США", - добавил пресс-секретарь.

Власти Польши считают, что цель атаки: посеять информационный хаос, подорвать моральный дух польских солдат и разжечь в обществе антиамериканские настроения.

Российские чиновники инцидент не комментируют. Ранее Россия, несмотря на многочисленные доказательства, категорически отрицала причастность к кампаниям по дезинформации.