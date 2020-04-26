России предрекли рекордное с 1990-ых годов падение ВВП 5 26.04.2020, 17:42

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Власти намерены запустить «печатный станок».

Спад российской экономики в этом году может достигать 8%, заявил в воскресенье глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в интервью «Россия-24», пишет finanz.ru.

«Международный валютный фонд нам дает больше 5% падение, но повторяю - мы очень сильно связаны с миром. Поэтому от 7% до 8% - сегодня, наверное, более четкая ориентация, более четкие цифры, на которые можно ориентироваться», - сообщил Кудрин.

Экономический спад в России может стать рекордным с начала 1990х и превысить показатели как кризиса 2009 года (-7,8%), так и дефолтного 1998-го (-5,3%). Больше всего от кризиса пострадали авиаперевозки, такси, рестораны, сфера услуг, перечислил Кудрин.

«Может, они потом восстановят, такой будет отложенный спрос, но вот в данный момент на 20-30-40% (наблюдается падение), на целый ряд товаров длительного пользования сократился спрос. Вот этот пик - он более глубокий, и в том числе это пик падения, чем в обычном кризисе», - сказал он.

Для восполнения выпадающих доходов бюджета, по словам Кудрина, может быть задействована денежная эмиссия со стороны ЦБ. «Ресурсы финансовые будут, могут использоваться, и финансовые ресурсы Центрального банка в ограниченном объеме. Имеется в виду, часть эмиссии Центрального банка тоже может быть возможным источником такой поддержки заимствований государства», - объяснил глава СП.

Уровень жизни в России из-за экономического кризиса существенно упадет, а бедным гражданам потребуется продовольственная помощь государства, считает Кудрин. «Сейчас нам (нужно) бросить большие силы, в том числе, возможно, ввести дополнительные продовольственные выплаты или продовольственные такие пакеты <...> для наиболее бедных граждан, которые не получают финансовые ресурсы, средства, и <...> помочь им на это время какими-то просто натуральными продуктами», - сказал глава СП.

«Сейчас прогнозируется уже, с учетом тех значений падения ВВП в России, снижение уровня жизни на 5-7%. Это серьезно, поэтому по-другому государства должны сегодня подходить, чем в предыдущие кризисы, к помощи. На первом месте - человек, не банки даже, предприятия, и это должно уже соответствовать уровню развития нашего государства - что люди в первую очередь должны легче пройти этот кризис», - добавил Кудрин