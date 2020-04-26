Зараженных коронавирусом минчан массово завозят в 1-ю городскую клиническую больницу 4 26.04.2020, 17:47

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Вся больница оборудована под пациентов в COVID-19.

Ранее под пациентов с COVID-19 в 1-ой городской клинической больнице Минска были отведены три этажа 6-го корпуса, теперь заполняют остальные этажи и 4-й корпус.

Об этом телеграм-каналу «Баста» сообщила сотрудница больницы:

- Сегодня и завтра ожидается полный завоз больных с коронавирусом в 6-ю больницу в Минске и в городской онкодиспансер. Уже постепенно начали завозить, говорят, ночью будет больше. Откуда именно привозят – пока не знаю, просто поступают люди на "скорых", в 6-м 1-й больницы 125 мест, все должны заполнить в ближайшие дни, 4-й корпус тоже оборудовали под зараженных, - сообщает одна из сотрудниц больницы.

- 1-я городская клиническая больница Минска, 6-й корпус. "Скорые" целый день возят коронавирусных, до этого три этажа были отведены под зараженных коронавирусом, сейчас все этажи закладывают, - сообщил другой сотрудник больницы.

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