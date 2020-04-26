Зеленский наградил украинских спасателей, тушивших пожар в Чернобыле 4 26.04.2020, 17:55

1,388

Фото: пресс-служба МВД

Награды получили 22 героя-спасателя.

Сегодня, 26 апреля, 22 спасателя, которые ликвидируют пожары в Чернобыльской зоне и Житомирской области, получили награды – ордена "За мужество", "Даниила Галицкого" и медали "За безупречную службу", "За труд и доблесть". Об этом сообщает liga.net со ссылкой на пресс-службу МВД.

Государственные награды вручили президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль и министр внутренних дел Арсен Аваков.

Фото: пресс-служба МВД

"Мы вам благодарны за ваш великий труд. Сейчас на высоте, с вертолета, мы увидели настоящий результат вашей работы. Вы для нас - герои", - сказал глава украинского государства.

Премьер-министр также поблагодарил спасателей за их подвиг.

Фото: пресс-служба МВД

"Символично в 34-ю годовщину Чернобыльской катастрофы отмечать героев-спасателей. Сегодня, как и тогда, именно они первыми идут в бой против опасности", - сказал глава МВД Аваков.

5 апреля в зоне ЧАЭС возникли лесные пожары.

К 18 апреля спасатели тушили пожары на территории пяти лесничеств в Чернобыльской зоне. Тление травы и деревьев продолжают гасить до сих пор.