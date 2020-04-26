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В России от коронавируса умер первый епископ РПЦ

  • 26.04.2020, 18:14
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В России от коронавируса умер первый епископ РПЦ

В РФ фиксируют одни из самых высоких темпов распространения коронавируса.

В России от коронавируса умер епископ Железногорский и Льговский Вениамин, это первый летальный случай среди епископов Русской православной церкви, пишет «Интерфакс».

«Владыка был переведен в реанимацию, у него была диагностирована двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией», — рассказали в группе при патриархе РПЦ Кирилле.

Епископ Вениамин умер в Курской областной клинической инфекционной больнице в воскресенье, 26 апреля.

Ранее от COVID-19 умер 48-летний настоятель Богоявленского кафедрального собора Александр Агейкин, который призывал не закрывать православные храмы.

В России общее число инфицированных коронавирусом превысило 80 тысяч, больше половины случаев приходится на Москву.

С начала пандемии умерли 747 пациентов с COVID-19.

Во всем мире зарегистрировано свыше 2,8 млн подтвержденных случаев заражения коронавирусом, по меньшей мере 820 тысяч вылечились. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли более 200 тысяч пациентов.


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