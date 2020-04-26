Переезд Лукашенко в Чернобыльскую зону 26 Виктор Горбачев

26.04.2020, 18:39

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Народ только за.

Лукашенко переезжает в Чернобыльскую зону. Не знаю как вы, а я понял именно так. Из сегодняшней его встречи с очередной массовкой в Наровлянском районе, это я и услышал.

Именно сегодня Лукашенко и заявил, что в районах, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, можно и нужно жить. При этом, давно можно и давно нужно. Об этом «оно» публично и заявило:

- Сегодня люди понимают и я, что на этой земле можно жить. Самое главное - мы здесь будем жить, - подчеркнул диктатор уверенно и громко.

Вот я и говорю, собирается переезжать в эту зону. Ну, сказал же - «мы тут будем жить»!

Я правильно понимаю, под словом «мы» он подразумевает себя и членов своей многочисленной семьи? Ну, Колю заберёт, Диму с его семьёй, да и Виктора со всеми его членами.

Считай, целый посёлок может только из них сформироваться. Хороший будет пример для всех остальных. Достойный поступок - от слов, к делу! Ну, соответственно, следом за ним потянутся и все остальные назначенные им на высокие посты подчинённые. Все Дрозды ломанутся туда. Да и его дворец независимости переедет. Тут же и «парламент» подтянется. А что, народ не против. Зона-то уже тут чистая и пригодная. Как он там сегодня сказал?

- Пришло время очень активно осваивать этот край, - сказал Лукашенко.

Именно! Надо активно осваивать не только район Минского моря и прочие заповедные места, пора и тут оседать.

А ещё, он сегодня напомнил о своем предложении, чтобы в Брагинском, Наровлянском и Хойникском районах подумать о создании многопрофильных объединений - холдингов, включающих сельхознаправление, лесопиление, заготовку, возможно, еще что-то.

- Это перспектива. Мы подумаем и до конца года примем решение, - сказало «оно».

О как! Понимаете? Чуть ли не все министерства сюда планируют переехать. Сербские братья побегут сюда, да принцы с шейхами разные. Осваивать целину будут личным примером. Да и продукты тут все экологически пригодные! Прям с грядки и на барские столы. А решение о переезде, он примет до конца года. Лично.

Сори, я правильно понял, он уже значит победил на предстоящих «выборах» и в конце года разработает план переезда в эту зону? Может, я что-то не знаю про «выборы»? Они уже состоялись и Ермошина просто забыла результаты нам объявить? И да, весь ЦИК тоже в эту зону переедет?

Хорошая предвыборная программа получается. Радиации тут нет - переезжаем! Вируса в стране нет, он не летает - побеждает! А с собою в зону всех новоиспечённых красавиц заберут, да Белку и Стрелку не забудут. Ну, чтобы разводить песца в этой зоне чистой. Чтобы пришел песец по полной и настоящий.

И да, зачем нужны 18 имеющихся резиденций разбросанных по стране? Их под музеи да культурные центры пустить. А тут, в зоне Чернобыльской да чистой, одну построить.

Самое главное то что? Народ не против будет. Процентов 85 точно не против. Ермошина озвучит цифру согласных. Остальные? А что, остальные? Их слушать не надо, они враги и продажные «из пятой колонны». Пусть живут в центре своём, а в зону эту их не пускайте. Назло врагам - да на радость людям.

Так что, ждём-с смелого переезда туда. Именно туда, где можно жить. Где не летает радиация и вирусом не пахнет.

Виктор Горбачев, «Фейсбук»