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В Киево-Печерской лавре все священники заразились коронавирусом

  • 26.04.2020, 18:49
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В Киево-Печерской лавре все священники заразились коронавирусом

Также заболели монахи, преподаватели и студенты Киевской духовной академии.

В Киево-Печерской лавре, которая находится под контролем Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), заразились коронавирусом все священники. Об этом сообщил глава информационно-просветительского управления УПЦ МП митрополит Климент, пишет «Униан».

Также заболели монахи, преподаватели и студенты Киевской духовной академии, которая находится на территории лавры, - всего около 150-200 человек. По словам митрополита Климента, сейчас уже большинство клириков идут на поправку.

Скончались от коронавируса трое человек, добавил он.

Напомним, 13 апреля стало известно, что Киево-Печерская Лавра закрывается на карантин.


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