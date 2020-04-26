В Минске, из одного и того же подъезда дома, «скорые» забирали людей с разницей в 20 минут 2

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Фото: kp.by

Минчанам удалось это сфотографировать.

Из одного и того же подъезда дома, расположенного по адресу улица Неманская, 66 в Минске, две «скорые» забирали людей с разницей в 20 минут. Об этом сообщает телеграм-канал «Баста».

Фото сделаны в 13:00 и в 13:20.

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