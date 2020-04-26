Открыт третий способ заражения коронавирусом? 5 26.04.2020, 19:25

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Итальянская ассоциация медицины окружающей среды (SIMA) выступила с заявлением.

Заявление говорит о том, что следы РНК SARS-Cov-2 были обнаружены во взвеси (PM10), мельчайших частицах, пишет журналист Кристина Марроне (Cristina Marrone) для Corriere della Sera (перевод — inosmi.ru).

«Это первое доказательство, которое открывает возможность выявления присутствия вируса в атмосферной взвеси наших городов в ближайшие месяцы и может стать показателем для заблаговременного предупреждения повторного появления коронавируса и принятия соответствующих профилактических мер перед началом новой эпидемии», — размышляет профессор Алессандро Миани (Alessandro Miani), президент ассоциации.

«Первые доказательства, касающиеся присутствия коронавируса во взвеси, были получены в результате анализа выборки из 34 образцов ультрадисперсных частиц PM10 в окружающей среде промышленных объектов провинции Бергамо, забиравшихся двумя разными пробоотборными устройствами для воздуха непрерывно в период трех недель, с 21 февраля до 13 марта», — объясняет Леонардо Сетти (Leonardo Setti), координатор группы научных исследований, куда входили также Джанлуиджи Де Дженнаро (Gianluigi De Gennaro) и Миани.

Полученные результаты не выявили присутствия во взвеси коронавируса в интактном виде, однако в ней были обнаружены следы его РНК: это не значит, что содержащийся в них вирус непременно является активным и обладает достаточной вирусной нагрузкой, чтобы быть заразным. Взвесь же может стать индикатором случаев заболевания в районах, где выявляются эти следы, как и в сточных водах, где были обнаружены следы вируса.

Присутствие вируса во взвеси

Образцы были исследованы в Университете Триеста в сотрудничестве с лабораториями больничного комплекса Джулиано Изонтина, выявившими наличие вируса, по меньшей мере в восемь из 22 дней исследования. Положительные результаты были получены в 12 образцах на все молекулярные маркеры, то есть на ген Е, ген N и ген RdRP, последний — наиболее специфичен для присутствия вирусного РНК SARS-CoV-2». Мы можем подтвердить, что получили обоснованное доказательство присутствия вирусного РНК SARS-CoV-2 в атмосферной взвеси, выявив наличие крайне специфичных генов, используемых как молекулярные маркеры в двух параллельных генетических анализах», — уточняет Сетти.

Персистентность вируса в воздухе

По словам Де Дженнаро, «это первое доказательство, что РНК SARS-CoV-2 может присутствовать во взвеси воздуха окружающей среды, и оно указывает, что в условиях атмосферной стабильности и высоких концентраций ультрадисперсных частиц, зараженные микрокапельки, содержащие SARS-CoV-2, могут оставаться на частицах, создавая кластер со взвесью и усиливая персистентность вируса в атмосфере, как уже предполагалось на основании последних международных исследований. Определение наличия вируса в пыли может быть даже хорошим маркером для выявления его распространения в закрытых пространствах, например, больницах, офисах и заведениях, открытых для публики».

Новый способ заражения?

«Доказательство, что РНК SARS-CoV-2 может присутствовать во взвеси в воздухе окружающей среды, не служит безусловным свидетельством существования третьего способа заражения, — продолжает Де Дженнаро. — Однако следует учитывать в ходе так называемой Второй фазы необходимость поддержания низких уровней выброса взвеси, чтобы не создать риска и не спровоцировать потенциального распространения вируса». «Существует возможность, что взвесь может способствовать распространению вируса, может быть способом его передачи, но мы не знаем, какова ее вирусная нагрузка, и какую роль он играет в самом заражении», — подводит итог Фабрицио Прельяско (Fabrizio Pregliasco), вирусолог и главный врач больницы Галеацци в Милане.

О чем говорится в других исследованиях: единогласного мнения нет

В других исследованиях высказывалось предположение, что коронавирус более летален в условиях большего загрязнения окружающей среды. Как следует из неопубликованного анализа Гарвардского университета, проведенного итальянкой Франческой Доминичи (Francesca Dominici), в течение длительного периода достаточно незначительного повышения средних уровней мелкодисперсной пыли, чтобы смертность выросла на 15%, даже если учесть, что в использованном методе исследования есть лакуны.

В другом исследовании подчеркивается связь между эпидемией и мелкодисперсной пылью. Итальянская компания, занимающаяся производством аэрозолей, всегда утверждала, что не было представлено никаких доказательств большей уязвимости к заражению Covid-19, связанной с воздействием атмосферной пыли. В разнообразных исследованиях учитывается множество факторов, например, плотность населения, международные путешествия, промышленная деятельность, а не одно лишь загрязнение окружающей среды, пишет Серджо Харари (Sergio Harari), руководитель пульмонологического отделения больницы Сан-Джузеппе в Милане. Необходимо изучить воздействие еще более значительного количества факторов.

Плотность населения

Именно на факторе плотности населения сосредоточено еще одно итальянское исследование, опубликованное сегодня, 24 апреля 2020 года, Итальянской ассоциацией аллергологии. По мнению ученых, плотность населения способствует распространению коронавируса больше, чем смог: Бергамо и Бреша, города с более высокой плотностью населения, чем Верона, больше пострадали от вируса, несмотря на одинаковый или даже более низкий уровень смога — как в случае с Бергамо.