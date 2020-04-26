В Минске общежитие БНТУ уже освободили для больных с коронавирусом 1 26.04.2020, 19:36

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Фото: onliner.by

Среди студентов университета есть случаи заражения.

Из общежития № 17 Белорусского национального технического университета (БНТУ) (г. Минск, проспект Независимости, 148) выселены все жители для размещения студентов БНТУ, у которых обнаружен коронавирус. Как передает «Радыё Свабода», это решение объяснило в своем телеграм-канале Министерство здравоохранения Беларуси.

Среди студентов, которые проживают в общежитии БНТУ № 6 были зарегистрированы случаи коронавируса. После регистрации первого случая, руководством университета было принято решение о переводе студентов, проживающих данном в общежитии на дистанционную форму обучения. Введен запрет на посещение проживающих.

- В данном общежитии, в связи с архитектурно-планировочными решениями (общие душевые, санитарные узлы, кухни), обеспечить полную самоизоляцию не представляется возможным. Руководством университета, совместно с представителями санэпидслужбы, принято решение о переводе студентов, у которых подтверждена инфекция COVID-19 и заболевание протекает в бессимптомной легкой форме, в общежитие №17. Данное здание является общежитием блочного типа и проживание в нем позволит обеспечить условия для самоизоляции и минимизировать контакты. В случае, если у кого-то из проживающих проявятся клинические признаки COVID-19, студент будет госпитализирован в учреждение здравоохранения, - сообщили Министерство здравоохранения.

На сайте БНТУ обещают, что выселенные студенты могут обратиться в студенческий городок для предоставления мест в других общежитиях университета.