Кремль уверенно идет к трибуналу 26.04.2020, 19:49

1,409

Вопреки горьким урокам.

Если вам надоело наступать на грабли – попробуйте на них прыгнуть. У меня такое ощущение, что Кремль сейчас именно такую стратегию развивает, пишет политолог Кирилл Сазонов для inforesist.org.

Вопреки горьким урокам. То есть кремлевские мышки плакали, кололись, но продолжали есть кактус. Кастанеды, наверное, перечитали. В настоящий момент в отношении РФ действуют санкции за незаконную аннексию Крыма и агрессию на Донбассе. Похоже, ребятам показалось мало, и они хотят получить трибунал за применение химического оружия. А это уже совсем другой приговор…

Понятно, что украинцы давно не питают никаких иллюзий про честь, совесть и какие-то правила для российских военных. Пытки, расстрел пленных, нарушение соглашений, трусливые отказы признать правду – насмотрелись. Украина воюет с ними шестой год и прекрасно знает – враг жестокий и абсолютно беспринципный. Но в Ливии эти ребята отличились даже на этом фоне.

Итак, признанное мировым сообществом правительство национального согласия Ливии обвинило российских наемников из ЧВК Вагнера в применении химического оружия в столице страны Триполи. По словам министра внутренних дел Ливии Фатхи Башага, российские наемники, воюющие на стороне генерала Халифы Хафтара, используют нервно-паралитический газ в боях в районе Салах ад-Дин на юге города.

Кремль будет традиционно доказывать, что «ихтамнет» и «я не я и ЧВК не моя». Насколько это сработает для трибунала – вопрос дискуссионный. Минимальный результат – виновными признают всех участников, командиров, организаторов и спонсоров этой ЧВК. Для РФ это значит требования о выдаче и санкции при отказе. Максимум – трибунал признает связь ЧВК с Кремлем и санкции прилетят просто огромные. В любом случае для РФ это выбор между «хреново» и «очень хреново». Плюс, развязывает руки всем, кто воюет с РФ и ее сателлитами. Очень важный для Украины плюс – общественный резонанс не нуждается в решении трибунала и европейским политикам будет очень сложно объяснять избирателю необходимость сотрудничества с людоедами.