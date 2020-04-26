«Медработникам, контактам 1-го уровня больничный не дают» 26.04.2020, 19:55

Что сейчас происходит в Лидской ЦРБ.

После публикации информации о ситуации в Лидской центральной районной больницы с телеграм-каналом «Баста» связались несколько жителей города и рассказали подробности.

- Я работаю сейчас временно в администрации, мои коллеги по отделению работают в том числе и в реанимации. Реанимация расположена в том же здании, что и администрация больницы. Мы на 3 этаже, а прямо под нами - 1 и 2 этажи - грязная зона. Поэтому приняты такие меры безопасности. Люди которые работают в грязной зоне могу ходить домой, их никто в больнице не закрывает. Им создали места в общежитии в больнице, где они могут жить, если не хотят идти домой, - пишет один из сотрудников Лидской центральной районной больницы.

- Здравствуйте, я жительница города Лида, моя мама - пенсионерка, подрабатывает в кардиологии санитарочкой, - пишет читательница. - Сегодня подтвердился Сovid-19 у медсестры кардиологического отделения, контактам первого уровня, медработникам больничный не дают.

Мама в отпуске, завтра к ней, как контакту, приедут брать анализ. У них в отделении ни о каких средствах защиты речи и не идёт, мама сама шила марлевые повязки, в которых и ходила, многие санитарки маски не носили так как им тяжело в них дышать. В администрацию ЦРБ вход заставлен столами.

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