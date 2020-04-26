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«Создайте вакцину от БелАЭС»

  • 26.04.2020, 20:55
  • 1,132
«Создайте вакцину от БелАЭС»

Активисты провели флэшмоб в годовщину аварии на ЧАЭС.

Общественное объединение "Экодом" организовало флэшмоб, посвященный 34-й годовщине чернобыльской катастрофы, передает euroradio.by.

Активисты обратились к общественности и властям с известными цитатами и риторическими вопросами, написанными на баннерах. Вот как они объяснили своё обращение:

"Мы все прекрасно знаем сколько урона авария нанесла природе, человеку, миру. И самое страшное то, что последствия могли бы быть меньшими, если бы в тот день, 34 года назад, проблема не замалчивалась. Сегодня мы строим ещё одну АЭС. Решилась ли проблема замалчивания со стороны властей? АЭС стали безопаснее? Радиация стала менее вредной? У нас есть слишком много риторических вопросов. Важно жить в правде и узнавать её сразу. Это наше неотъемлемое право. Давайте бороться за свои права".


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