Пять впечатляющих фильмов об альпинистах для просмотра вечером 1 26.04.2020, 21:07

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Один из них получил премию «Оскар».

«Драка на Эвересте», заложники в Кыргызстане, самое опасное восхождение в истории — эти и другие истории в подборке фильмов о жизни и смерти альпинистов от журналиста nv.ua Валерия Мирного.

Эпиграф к первому фильму из списка гласит: Тех, кто танцует, считают безумцами те, кто не слышит музыку". Лучшей фразы, описывающей взгляд на альпинистов со стороны, не придумаешь. Тем не менее, отголоски этой музыки услышать можно.

И она тоже делится на жанры: для кого-то подъем на вершину — способ заработать на жизнь для себя и семьи, для кого-то очередное свершение, галочка в списке, а для кого-то горы — это смысл существования, парадоксальный способ преодолеть жизненные препятствия препятствиями геологическими. А еще это очень красиво.

Гора (Mountain, 2017). Дженнифер Пидом.

Второй фильм австралийки Дженнифер Пидом — абстрактное размышление о конкретном. С одной стороны, здесь автор окидывает взором более чем двухсотлетнюю историю альпинизма, с другой — пытается понять, какое место горы занимают в жизни людей, пытающихся их покорить.

Справедливо заметив вначале (закадровым голосом Уиллема Дефо), что еще триста лет назад тех, кто попытался бы залезть на Монблан посчитали бы сумасшедшими, Пидом вместе со своим соавтором Робертом Макфарлейном следующий час с небольшим пытается доказать обратное: опасное для жизни покорение вершин — неизбежный этап на пути отношений человека и природы.

И, как все связанное с людьми, у этого этапа есть красивые стороны, а есть и не очень.

Шерпа (Sherpa, 2015). Дженнифер Пидом.

Питая явную слабость к Гималаям вообще и Джомолунгме в частности, свой первый полнометражный фильм Пидом посвятила шерпам — малочисленному народу, живущему в Восточном Непале и, помимо прочего, зарабатывающих на жизнь проводниками для туристов на Эверест.

Ключевой момент здесь — потребительское отношение туристов (в основном, богатых и, как следствие, капризных белых) к горе и к шерпам. Пидом показывает, что у такого отношения за предыдущий век сложились даже некоторые традиции: с самого первого покорения Эвереста новозеландцем Эдмундом Хиллари и шерпом Тенцингом Норгеем обозначилось пренебрежительное отношение со стороны условно западного сообщества к этому непальскому народу.

Продолжилось оно и в новом веке. Шерпам платят мало, работать приходится много (от обязательного утреннего чая для «покорителей» до подъема на вершину тяжелых грузов), страховки для семей нету, рисков при этом предостаточно. И наблюдать за устроенными людьми классовым неравенством и очередями в окрестностях Джомолунгмы поучительно и грустно одновременно.

В своем фильме Пидом показала, как основанное на жажде потребления общество, само того не ведая, пытается сорвать вуаль сакральности с гор (и с природы вообще). И как горы дают сдачи: подъемы на Эверест в 2014-м и 2015-м годах были отменены из-за лавин и большого количества погибших.

Меру (Meru, 2015). Джимми Чин, Элизабет Чай Васархели.

Снятый супругами Джимми Чином (альпинист, режиссер) и Элизабет Чай Васархели (режиссер) фильм Меру — птица совершенно другого полета. Это очень личная история про попытки трех альпинистов — самого Чина, Ренана Озтюрка и Конрада Аркера — покорить Пик Меру (6660 метров над уровнем моря) в тех же Гималаях.

На данный момент все трое считаются известными, легендарными спортсменами. По состоянию на 2008-й и 2011-й, когда они отправлялись на Меру, Озтюрк был пусть и талантливым, но начинающим альпинистом, и на его примере здесь показано, скольких физических и моральных сил требует такой подъем.

В отличие от предыдущей картины из списка, у участников событий в Меру совершенно другой подход к горам. Перед нами люди, которые посвятили свои жизни восхождениям и относятся к вершинам со всей возможной почтительностью. Их путь — это путь сосредоточенных на процессе одиночек, самураев, каждая ошибка которых может стать фатальной.

Если Пидом в своих фильмах вводит в курс дела и показывает издержки альпинизма, то Джимми Чин и Элизабет Чай Васархели демонстрируют, как работают лучшие из лучших. И чего им это стоит.

Стена рассвета (The Dawn Wall, 2017). Джош Лоуэлл, Петер Мортимер.

Картина Джоша Лоуэлла и Петера Мортимера повествует об удивительной жизни Томми Колдуэлла. Его отец, тоже прославленный альпинист, с самого детства прививал сыну любовь к этому опасному виду спорта и, в отличие от многих других подобных историй (когда родители насильно прививают детям то, что тем не нравится), эта началась и закончилась хорошо. Но в середине было много интересного.

В 22 года Томми вместе со своими друзьями и девушкой отправился покорять горы в Киргизстане. Там они сначала попали в перестрелку между боевиками и местной армией, а потом — в плен к повстанцам. Те удерживали ребят шесть дней, пока Томми не решился столкнуть одного из бандитов в пропасть.

Американцам в результате удалось спастись, но ПТСР затронул всех очень сильно и особенно Томми, которому пришлось убить другого человека. Тем не менее, альпинизм он не забросил, и спустя тринадцать лет снова попал в заголовки по всему миру. Теперь, правда, повод был связан с его профессиональной деятельностью.

Колдуэлл вместе со своим напарником Кевином Йоргесоном совершил 19-дневное восхождение по сложнейшему маршруту Dawn Wall (Стена рассвета) на горе Эль Капитан в Йосемитском национальном парке США. То есть ребята буквально провели 19 дней на гладком как зеркало гранитном монолите.

За без двух дней три недели на горе оба пережили множество взлетов и падений, драматических поворотов и забавных происшествий. Благодаря таким фильмам как Стена рассвета становится ясно, зачем люди вообще занимаются настолько опасными вещами. Проступает скрывающийся за новостными заголовками героизм, преданность, характер и красота.

Фри-соло (Free Solo, 2018). Джимми Чин, Элизабет Чай Васархели.

За свой второй фильм супруги Чин и Чай Васархели в 2019-м получили премию Оскар в документальной категории. В отличие от Меру, Фри-соло более сфокусированная картина (в центре истории здесь один альпинист Алекс Хоннольд), рассказывается в ней о покорении, наверное, самой сакральной вершины в США (все тот же Эль Капитан), риски же гораздо выше.

Хоннольд относится к тому редкому подвиду скалолазов, которые покоряют вершины без страховки, то есть фри-соло. Из вооружения у них только специальная обувь и магнезия — белый порошок для просушивания рук. Отсюда становится ясно, почему этот подвид скалолазов настолько редкий: лейтмотивами в фильме звучит грустная мелодия, посвященная тем, кто сорвался и погиб, и тревожная, посвященная самому Хоннольду. За него страшно переживают и мама, и девушка (такая облегченная версия героинь Риз Уизерспун), и вся съемочная группа во главе с Джимми Чином.

В какой-то момент эта тревожность передается и самому Алексу, но он с ней, понятное дело, справляется. Справедливо будет сказать, что от всех фильмов про альпинистов в той или иной мере захватывает дух, но случай с Фри-соло особенный. Как и со Стеной рассвета, мы погружаемся в жизнь другого, странного с точки зрения обывателя человека, пытаемся понять его характер и разгадать причину — почему без страховки? Что стоит за этим решением?

И, кажется, авторам все-таки удалось словить волну Хоннольда, его не похожее на наше мироощущение. А также ответить на другой вопрос: что в подходе, методе спортсмена позволяет ему совершать такие невозможные даже с точки зрения профессионалов восхождения?