Сын умершей от коронавируса: Маме сделали тест, когда она уже попала в реанимацию 3 26.04.2020, 21:20

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Жительница Столбцов с симптомами COVID-19 четыре дня ждала приема к врачу.

С телеграм-каналом «Баста» связался Дмитрий, житель Столбцов Минской области. Его мама умерла от коронавируса 23 апреля. Он рассказал как это случилось:

- Произошла трагедия, моя мама умерла. Смерть случилась три дня назад, 23 апреля. До этого еще две недели, с 6 апреля она была на искусственной вентиляции легких. Все это время она была в тяжелом состоянии. Врачи, что были в реанимации, они – молодцы, очень нас поддерживали, мы с ними общались постоянно. Они на самом деле боролись. Мама получала все лекарства. Думаю, был потерян нужный момент.

- Когда ваша мама почувствовала, что заболела?

- 1 апреля мама заболела. У нее появились симптомы, поднялась температура. Она обратилась в поликлинику, там сделали рентген легких. Врач послушал и сказал, что все у нее хорошо, просто отлично, идите лечитесь дома. Самое главное, что нас поражает, это то, что она в среду обратилась, а прием следующий назначили только на понедельник. Почему так поздно назначено было - мы просто не знаем.

Я не живу с родителями, старался не ездить к ней, потому что боялся, что вдруг окажусь переносчиком без симптомов. Переживал, чтобы она не заразилась, и тут так получилось, что где-то она подхватила.

В понедельник ее сразу положили в реанимацию, было уже тяжелое состояние, просто она еще такой человек была, сильный, говорила, что переболеет, что для нее это все так, цветочки...

Она на самом деле сильным человеком была. У мамы не было никаких хронических болезней. Были с ногами проблемы. 18 апреля исполнилось 57 лет. Еще молодая и здоровая. Она любила на дачу поехать, поработать, покопать. Ей это было только в радость.

- Скажите, пожалуйста, ей сразу cделали тесты на коронавирус?

- Нет, никаких тестов не делали, только когда в реанимацию положили, на первой неделе cделали тест. Oн был отрицательный. Tолько на второй неделе, когда я общался с врачом, он подтвердил, что это Covid-19.

- Что написано в свидетельстве о смерти?

- На самом деле, мне очень нелегко говорить, но говорить об этом нужно. Я понимаю, что вопросы вам может быть даже еще тяжелее задавать. Причиной смерти была указана "сердечная недостаточность, вызванная двухсторонней пневмонией на фоне Covid-19".

Сегодня ездили на Северное кладбище в Столбцах и общались со смотрителем. За вчерашний день только на одном этом кладбище было похоронено 11 человек. Общались еще с работниками ритуальных услуг, ребята сказали, что всего за вчерашний день по району было похоронено 16 человек. Это за вчера, а сегодня они уже копали могилы на шесть человек на Северном. На самом деле, там просто страшно, люди очень боятся, с маминой работы приходили люди, они говорили, что боятся зайти в дом, в квартиру и вообще просто подойти. Очень хотели попрощаться, но боялись. Паника. Я не знаю, такие страшные вещи происходят.

Мы общались со многими людьми, Столбцы - небольшой город, все знакомые, в одном только РОВД, в милиции, у нас за вчерашние сутки 26 подтвержденных случаев коронавируса. В этот понедельник хотели город закрывать, но почему-то передумали. Поэтому я с вами и общаюсь. Хочу, чтобы люди знали, чтобы сами себя обезопасили. Люди должны знать что происходит, нам же ничего не говорят.

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