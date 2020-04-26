закрыть
26 апреля 2020, воскресенье, 22:17
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поделись с друзьями!
Рубрики

Гендиректор «Белоруснефти» госпитализирован с COVID-19

11
  • 26.04.2020, 21:27
  • 5,330
Гендиректор «Белоруснефти» госпитализирован с COVID-19

На предприятии переполох.

Как стало известно gomel.today от двух независимых друг от друга источников, генеральный директор «Белоруснефти» Александр Ляхов госпитализирован с коронавирусом.

Выяснилось, что в больнице Александр Ляхов находится уже не менее четырех дней, его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Также COVID-19 выявили и у его заместителя.

Помимо этого, на предприятии «Белоруснефть» намерены перевести сотрудников, которые проживают с медиками-родственниками, на дистанционную работу. Если такой вариант не возможен, то работникам предложат уйти в отпуск за свой счет либо предоставят трудовой отпуск вне графика.


популярное за неделю

Мнение

Белорусский котел
Белорусский котел Яська з-пад Шклова
Господа офицеры, остановите это безумие
Господа офицеры, остановите это безумие Алесь Круткин
Лукашенко идиот. Правду не спрячешь
Лукашенко идиот. Правду не спрячешь Наталья Радина
Биотеррористы
Биотеррористы Ирина Халип