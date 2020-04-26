Трубоукладчик «Газпрома» для «Северного потока-2» возвращается в Россию 5 26.04.2020, 21:34

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Судно «Академик Черский» после 3-месячного плавания с заходами в порты Азии, Африки и Европы взяло курс на Находку.

Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак называл возможным достройщиком газопровода «Северный поток - 2», в настоящее время проходит Ла-Манш и вновь изменило курс - теперь пунктом его назначения указывается Находка. Об этом свидетельствуют данные порталов отслеживания, пишет finanz.ru.

В феврале судно покинуло Находку на Дальнем Востоке и отправилось в сторону Сингапура, куда должно было прийти 22 февраля. Позже маршрут был изменен на Шри-Ланку. Затем курс был проложен до города Суэца в Египте, но маршрут был изменен на порт Мапуту в Мозамбике. Далее судно обогнуло Африку, прибыв в Лас-Пальмас (Канарские острова). Далее маршрут был проложен до египетского Порт-Саида, куда «Академик Черский» должен был прийти 30 апреля. Однако судно так и не прошло Гибралтарский пролив, направившись на север Атлантического океана с курсом на порт Абердин в Великобритании.

Судно с 2016 года находится в эксплуатации ООО «Газпром флот». В конце декабря 2019 года из-за санкций США швейцарская Allseas остановила работы по строительству «Северного потока - 2» и увела свои суда-трубоукладчики.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что трубопровод будет достроен своими силами. Министр энергетики РФ Александр Новак называл возможным достройщиком «Северного потока - 2» судно «Академик Черский».