В армии РФ больше тысячи зараженных коронавирусом 1 26.04.2020, 21:57

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Некоторые военные находятся в тяжелом состоянии.

В Вооруженных силах РФ - более тысячи инфицированных коронавирусом. С марта он был обнаружен у 874 военнослужащих и у 245 человек из числа гражданского персонала.

Четверо военных - в тяжелом состоянии, сообщает dw.com со ссылкой на Минобороны РФ.

Все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным медицинским наблюдением. Кроме того, коронавирус обнаружен у 779 курсантов и слушателей военных вузов, 192 преподавателей и воспитанников довузовских учреждений, заявило оборонное ведомство РФ.