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Медик из Березы: Половина города уже заражена коронавирусом

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  • 26.04.2020, 22:35
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Медик из Березы: Половина города уже заражена коронавирусом

Среди заболевших много работников больницы.

Ситуация с коронавирусом в Березе катастрофическая, но это не афишируется. Болеют медработники, жители города, анонимно «Радыё Рацыя» рассказал сотрудник Березовской районно больницы:

- Есть в больнице медработники, которые лежат с двусторонней пневмонией. У кого положительный тест на коронавирус, те сидят дома в изоляции. Половина города уже заражены коронавирусом. Много врачей на больничном с температурой, много медсестер и вообще медперсонала.


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