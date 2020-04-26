Медик из Березы: Половина города уже заражена коронавирусом 4 26.04.2020, 22:35

5,380

Среди заболевших много работников больницы.

Ситуация с коронавирусом в Березе катастрофическая, но это не афишируется. Болеют медработники, жители города, анонимно «Радыё Рацыя» рассказал сотрудник Березовской районно больницы:

- Есть в больнице медработники, которые лежат с двусторонней пневмонией. У кого положительный тест на коронавирус, те сидят дома в изоляции. Половина города уже заражены коронавирусом. Много врачей на больничном с температурой, много медсестер и вообще медперсонала.