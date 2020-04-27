Виктор Марчик: Жировичская «бомба» может разорваться в разных частях страны 13 27.04.2020, 7:35

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Фото: Илья Питалев/РИА «Новости»

Что происходит в охваченном COVID-19 Слонимском районе.

Эпидемия коронавируса бушует в белорусских регионах. На днях стало известно сразу о двух вспышках COVID-19 в Слонимском районе Гродненской области. Коронавирус обнаружили у офицера из воинской части. Также стало известно, что десятки человек доставили в больницу из Жировичского монастыря и семинарии, которые находятся в Слонимском районе.

Специально для сайта Charter97.org ситуацию в регионе прокомментировал активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» из Слонима Виктор Марчик:

- Всплеск эпидемии коронавируса в нашем районе - более сильный, чем известно даже из независимых СМИ. Скажу вам больше: по данным корреспондента «Слонимской газеты», который находился в Жировичах и тоже заболел, уже более 60 человек госпитализированы из семинарии и монастыря. Было очевидно, что произойдет вспышка, потому что там находилось много людей в достаточно закрытом пространстве. Они постоянно контактировали друг с другом.

Мы сейчас боимся, что жировичская инфекционная «бомба» разорвется в разных частях страны. Ведь совсем недавно прошла Пасха, во время которой Жировичи посетило множество людей из разных городов и регионов. В основном это были бабушки и дедушки - люди, находящиеся в группе риска по COVID-19. Думаю, что через недели две у них также будут позитивные тесты на коронавирус.

- Что об эпидемии коронавируса говорят люди в вашем регионе?

- Примерно половина населения осознала реальный масштаб проблемы. Многие молодые люди не носят маски, потому что думают, что «коронавирус их не возьмет».

Пожилые уже понимают, как нужно получать информацию. Если не из интернета и независимых СМИ, то от детей и внуков, которые им рассказывают, как себя обезопасить. Так что они стараются ходить в масках.

Меня удивили местные органы власти в Слониме: такое впечатление, что они решили не слушать заявления Лукашенко про «водку и трактор». Когда я захожу в банки или государственные организации — там все строго. Без маски нельзя зайти, на входе стоит антисептик. То есть какие-то меры на местном уровне принимаются, несмотря на слова Лукашенко о том, что «вирус нигде не летает и ни один человек от него не умрет». Все прекрасно понимают, что люди умирают от того, что вирус делает с их организмом.

Также мы понимаем, что Лукашенко не вводит карантин, потому что в стране нет денег. Ведь придется оставить людей дома и платить им зарплаты.

Все эти годы диктатор брал наши деньги, а теперь не хочет их отдавать, думая, что они принадлежат ему. Людей это злит, они говорят: пусть поскребет по сусекам, продаст свои дворцы. Нам бы тогда не на один месяц хватило продержаться.

Если в Беларуси будет такое же массовое заражение как в Италии или США (а мы к этому скоро придем), то простые люди начнут умирать дома. Во-первых, некому будет лечить, а во-вторых — негде. Не дай Бог, конечно, никто этого не хочет, но лучше готовиться к худшему и получить лучшее, чем ничего не делать и наблюдать, как все «полыхнет».

- Коронавирус поразил также воинскую часть в Слониме — одну из крупнейших в Беларуси 11 отдельную гвардейскую механизированную бригаду. При этом власти продолжают проводить репетиции парада к 9 мая.

- Допускаю, что Лукашенко просто не думает про проблемы армии, считает коронавирус «абсурдом» и надеется, что он сам им не заразится. А остальные - пусть заболевают.

Вспышка в военном гарнизоне Слонима, к счастью, пока незначительная. Но как будет развиваться ситуация, учитывая нежелание Лукашенко замечать коронавирус, сказать трудно. Я лично знаю офицера из Слонима, который лежит сейчас с коронавирусом в Гродно. У его родных брали мазки, которые пока показали отрицательный результат. Скоро будут брать повторно. Остается только надеяться, что в воинской части не произойдет такой массовой вспышки, как в Жировичах.

Самое обидное, что перед Пасхой священники и иерархи БПЦ говорили никуда не ходить, сидеть дома - но сам Лукашенко пошел в церковь ставить свечку и всех туда позвал. Все-таки мне непонятны его действия. Что это - необдуманные решения или специальное уничтожение людей для освобождения пенсионного фонда? Ведь ему действительно скоро будет не из чего платить пенсионерам.