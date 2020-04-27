Вспышка короновируса в Глубоком: десятки зараженных, есть умершие 3 27.04.2020, 7:48

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Фото: news.vitebsk.cc

Накануне врачам районной больницы запретили пользоваться масками.

Вспышка короновирусной инфекции в Глубокской центральной районной больнице Витебской области, сообщает телеграм-канал «Баста».

«Более двух недель назад в Глубокскую ЦРБ поступил пациент с двухсторонней пневмонией. Администрация больницы не предоставила врачам СИЗ. Врачи и медсестры вынуждены были шить маски сами. В аптеке, которая расположена внутри больницы, было распоряжение не продавать маски медработникам.

Около 10 дней назад умер другой пациент с двухсторонней пневмонией. Тест на короновирус дал положительный результат. В настоящее время почти у всех сотрудников отделения гемодиализа положительные тесты на Covid-19», - сообщил сотрудник больницы в Глубоком.

Информацию о большом количестве зараженных нам подтвердил другой сотруник Глубокской центральной районной больницы, с которым журналисты связались через соцсети.

«Более 40 зараженных, минимум два человека умерли. Диагноз Covid-19 поставили только половине примерно, у остальных – «неуточненная пневмония», - рассказал он.

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