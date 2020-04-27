Роковая весна для Путина 2 27.04.2020, 8:10

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Все складывается наперекор планам Кремля.

В начале года у Владимира Путина были большие планы на эту замечательную весну. Во-первых, утвержденные законодательной властью и одобренные обществом на референдуме поправки в конституцию позволили бы ему остаться у власти до 2036 года. Вслед за этим должно было состояться грандиозное патриотическое празднование 75-й годовщины разгрома нацистской Германии. Но случается всякое. Этой весной случился Covid-19. Путинская весна получилась совсем не такой, как он надеялся, пишет издание Stanford University (США) (перевод - inosmi.ru).

Большие планы на весну

15 января президент удивил россиян, выступая с ежегодным посланием Федеральному собранию. Он предложил внести поправки в конституцию, чтобы сузить полномочия президента, дать дополнительную власть Федеральному собранию и создать правовую основу для Государственного совета.

Из-за этих поправок появились предположения о том, что Путин, который всегда старается приберегать несколько вариантов действий, хочет создать возможность для того, чтобы остаться у власти после 2024 года, когда из-за ограничений по срокам ему придет время покинуть президентский пост. Возможно, он захочет стать премьер-министром с обширными властными полномочиями, а может быть, решит возглавить Государственный совет.

Но настало 10 марта, и появился новый сюрприз. Один из депутатов Федерального собрания предложил дополнительную поправку, которая по сути позволила бы Путину баллотироваться в президенты еще два раза, дав ему возможность сохранить власть до 2036 года. В прошлом он неоднократно выступал против отмены ограничений по срокам полномочий. Но, по словам кремлевского пресс-секретаря, Путин был так впечатлен доводами депутата, что тут же изменил свою точку зрения.

В России многое может происходить быстро, особенно когда этого хочет Путин. 11 марта Федеральное собрание утвердило конституционные поправки, за которые проголосовали 383 депутата (против — 0), а потом их одобрил Совет федерации (российский сенат) (160 за, 1 против). (Ничуть не похоже на послушный законодательный орган, автоматически утверждающий все предложения, не правда ли?) Потом за два дня поправки утвердили все 85 региональных парламентов. Конституционный суд поработал в выходные и 16 марта, как и следовало ожидать, решил, что изменения не противоречат конституции.

В общей сложности понадобилось всего шесть дней, чтобы проверить требования законодательства по поправкам. Но Путину хотелось большего. В январе он призвал провести 22 апреля общенациональный референдум, чтобы на нем утвердить пакет поправок. Конституция не требует такого волеизъявления. Путину хотелось придать еще больше законности поправкам к конституции. Народное одобрение исключило бы любые возражения в будущем, реши он в 2024 году пойти на переизбрание.

Кульминацией весенних событий должно было стать празднование 9 мая 75-й годовщины победы. Путин возвысил этот праздник до уровня Нового Года, который для россиян традиционно являлся главным торжеством. Чествование ветеранов Второй мировой войны и большой военный парад на Красной площади не только напоминают россиянам о той роли, которую их страна сыграла в разгроме Гитлера. Этот праздник подпитывает настроения национализма и подчеркивает, что Россия является великой державой на мировой арене. А Путин поддерживает и укрепляет эти настроения и чувства, особенно в последние восемь лет.

Вторжение Covid-19

Но увы и ах, вмешалась действительность. В середине марта начало расти число заболевших Covid-19. По состоянию на 21 апреля в стране более 52 тысячи случаев заражения, причем свыше половины из них в Москве. Эти цифры несомненно занижены, как и во многих странах, хотя бы в силу того, что у некоторых людей отсутствуют симптомы заболевания, или оно проходит в мягкой форме. Есть также свидетельства того, что сведения занижают местные органы здравоохранения.

Московский мэр ввел режим самоизоляции, но сделал множество исключений. Он утверждает, что коек в больницах вполне достаточно, однако медики сообщают, что ситуация намного сложнее, а в интернете появляются видео, показывающие, что машины скорой помощи с больными часами ждут в очереди в приемный покой. Инфраструктура здравоохранения за пределами Москвы и других крупных городов намного слабее, и это вызывает тревогу по поводу воздействия вируса на сельскую местность.

Путин, как и его американский коллега, медленно реагировал на разраставшийся как снежный ком инфекционный кризис. Он оставил борьбу с эпидемией на усмотрение мэров и региональных властей. Путин заявил россиянам в день православной Пасхи 19 апреля, что ситуация полностью под контролем. В последние 10 дней он стал намного заметнее, проводя видеоконференции из своей подмосковной резиденции. Но в России испытание пандемией Covid-19 наверняка только начинается.

Когда в марте выросла заболеваемость, возникли вопросы о возможности и целесообразности проведения референдума 22 апреля. Путину наверняка очень хотелось провести его, а Кремль намеревался обеспечить высокую явку, чтобы повысить его легитимность. Кто-то говорил, что референдум можно провести за несколько дней, чтобы избиратели не толпились на участках для голосования. Но Кремль смирился с действительностью и 25 марта объявил о том, что референдум будет перенесен.

Кремль также надеялся, что ему удастся провести празднования 9 мая, и войска начали готовиться к военному параду (на одном видео видно, как в строю стоят тысячи солдат без масок). Однако герои дня, ветераны Второй мировой войны, которым сегодня за 90, составляют ту возрастную группу, которая наиболее уязвима для Covid-19. Вряд ли было разумно проводить торжества, которые могли серьезно навредить их здоровью. 16 апреля Путин объявил о переносе.

Мрачные экономические прогнозы

Вместо массового одобрения конституционных поправок и патриотических торжеств 9 мая Путин столкнулся с устрашающим вызовом в виде сочетания Covid-19 и экономических трудностей. Под воздействием вируса и без того слабая российская экономика пошла на спад. Международный валютный фонд ждет в 2020 году ее сокращения на 5,5%.

Ситуацию в экономике усугубляют западные санкции, введенные за захват Россией Крыма и за конфликт с Украиной в Донбассе. По оценкам экономистов, они обходятся России в 1-1,5% валового внутреннего продукта. Российские власти стараются принизить последствия санкций, однако используют любую возможность, чтобы попросить об их отмене. Например, участвуя 26 марта в видеоконференции лидеров G20, Путин призвал положить конец всем международным санкциям.

Covid-19 тоже негативно воздействует на экономику России. Пандемия резко снизила мировой спрос на нефть, которая является самой важной статьей российского экспорта. Не ожидая экономических последствия коронавируса, Россия 6 марта отказалась от предложения ОПЕК сократить добычу. Руководитель нефтяной компании Роснефть и близкий соратник Путина Игорь Сечин хотел понизить цены с той целью, чтобы выдавить с рынка производителей сланцевой нефти (добыча такой нефти позволила США обогнать Россию и Саудовскую Аравию, и выйти не первое место в мире по объемам добычи).

Цены упали, но гораздо ниже, чем ожидал Сечин. Саудовская Аравия в ответ на отказ России сократить добычу увеличила собственные объемы, что привело к снижению цен. 8 марта цены на нефть понизились на 30%. Это падение негативно отразилось на обеих сторонах. 9 апреля Россия и ОПЕК договорились о сокращении добычи на 10 миллионов баррелей в день.

Однако непонятно, достаточно ли будет такого сокращения. Мировой спад экономики привел к тому, что спрос на нефть понизился на 20-25 миллионов баррелей в день. 21 апреля цена барреля марки Брент опустилась ниже 20 долларов, чего не было с 2002 года. Годом ранее нефть стоила 74 доллара (российский бюджет сверстан с тем расчетом, что нефть будет стоить 42 доллара за баррель). Экспортные пошлины, которые взимает российское правительство, упали ниже одного доллара за баррель, и это тоже самый низкий показатель с 2002 года. России для выполнения обязательств по соглашению от 9 апреля пришлось сократить добычу на 2,5 миллиона баррелей в день. А поскольку хранилища заполнены почти под завязку, цены на нефть могут еще больше понизиться, прежде чем ситуация начнет улучшаться.

Все это не сулит ничего хорошего российской экономике, но пока непонятно, насколько тяжелым окажется для нее этот удар, и как она его выдержит. Пока Кремль принимает меры стимулирования для противодействия экономическим последствиям от Covid-19, но они носят довольно скромный характер, особенно в сравнении с теми программами, которые осуществляются в США, Германии, Британии и других промышленно развитых странах.

Сейчас главная задача для российского президента состоит в том, чтобы преодолеть эпидемию и справиться с ее экономическими последствиями, потому что это повлияет на рейтинги Путина. Три месяца тому назад он совершенно не ожидал такого.