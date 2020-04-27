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Фотофакт: Из одного и того же подъезда в Минске «скорые» забирают людей каждые 20 минут

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  • 27.04.2020, 8:37
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Фотофакт: Из одного и того же подъезда в Минске «скорые» забирают людей каждые 20 минут

Минчане публикуют новые подтверждения роста заболеваемости COVID-19 в столице.

Из одного и того же подъезда дома, расположенного в Минске по адресу улица Неманская, 66, две «скорые» забирали людей с разницей в 20 минут. Фото сделаны в 13:00 и в 13:20, сообщил телеграм-канал «Баста».

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