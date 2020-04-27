Борис Джонсон вернулся в официальную резиденцию на Даунинг-стрит 1 27.04.2020, 8:39

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БОРИС ДЖОНСОН

ФОТО: GETTY IMAGES

Премьер-министр Великобритании с понедельника приступает к работе.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся в официальную резиденцию на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне. Об этом сообщает телеканал Sky News (перевод - gordonua.com).

Предполагается, что уже в понедельник, 27 апреля, он вернется к исполнению обязанностей главы правительства. Собеседник телеканала заявил, что Джонсон "рвется к работе".

Диагноз COVID-19 Джонсону подтвердили 27 марта; с 5-го по 12 апреля он провел в больнице, несколько дней премьер находился в отделении интенсивной терапии. 12 апреля его выписали.

После этого он две недели провел в загородной резиденции.