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Врач назвал самые опасные места во время пандемии коронавируса

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  • 27.04.2020, 8:52
  • 10,368
Врач назвал самые опасные места во время пандемии коронавируса
Евгений Комаровский

В них заразиться легче всего.

Украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский перечислил места, в которых наиболее велика вероятность заразиться коронавирусом. Об этом он написал в своем Instagram.

По мнению доктора, безусловным лидером является больничная палата интенсивной терапии. Также он указал на опасность общественного транспорта, в частности метро, храмов и других мест с большим скоплением людей.

Ранее Комаровский рассказал, что для заражения нужно получить определенную дозу вирусных частиц. Он пояснил, что организм способен справиться с единичными частицами, одна доза способна вызвать легкую или даже бессимптомную форму болезни, а ее десятикратное превышение является серьезным риском для жизни.


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