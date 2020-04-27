Ученые выяснили, когда на Земле началось движение континентов 1 27.04.2020, 9:03

1,575

Иллюстрационное фото

Этому помогла находка, сделанная в Австралии.

Американские ученые нашли в Австралии участки древнейших пород Земли, в которых сохранились следы движения самых первых континентов на планете.

Судя по данным исследования, горные породы перемещались в период между 3,35 млрд и 3,18 млрд лет назад, выяснили авторы работы, сообщает nv.ua.

Сегодня внешняя оболочка Земли состоит из 13 крупных и множества меньших блоков коры, на которых расположены материки и океаны. Движение этих плит определило расположение континентов и создало уникальные формы ландшафта. Чаще всего начало тектоники плит относят ко времени примерно 2,8 миллиарда лет назад. Но новая работа гарвардских геологов делает старт движения литосферных плит куда более древним сроком.

После анализа магнетизма в древних породах из Австралии и Южной Африки, исследователи из Гарварда и Массачусетского технологического института утверждают, что тектонические плиты двигались как минимум 3,2 миллиарда лет назад и, возможно, раньше.

«По сути, это одно из геологических доказательств, расширяющих историю тектоники плит на Земле еще дальше в истории Земли. Основываясь на найденных нами доказательствах, похоже, что тектоника плит происходила на ранней Земле», — рассказал Алек Бреннер, который занимается палеомагнетизмом в Гарвардском университете.

Кратон Пилбара в Западной Австралии является одной из старейших частей древней коры Земли и содержит окаменелости некоторых из самых ранних организмов на нашей планете. Пробурив часть этого кратона, известного как Honeyeater Basalt, исследователи использовали современные магнитометры и оборудование для размагничивания, чтобы раскрыть магнитную историю региона.

Примерно 3,2 миллиарда лет назад их данные показывают сдвиг из одной точки в другую, примерно на 2,5 см в год.

«Это очень похоже на скорости движения плит, которые мы можем наблюдать на современной Земле. Это также самый старый известный нам пример, когда кусок земной коры дрейфовал на большие расстояния», — сказал Алек Бреннер.

Открытие других отложений древнейших пород Земли, как надеются Бреннер и его коллеги, поможет им понять, где и когда был запущен процесс «круговорота континентов».